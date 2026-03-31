鉅亨網新聞中心 2026-03-31 17:30

宇樹科技（Unitree）的科創板 IPO 申請正式備受理，這家成立於 2016 年的公司，正以領跑姿態進軍資本市場，成為中國首家遞交上市申請的人形機器人企業，其背後站著的，更是半個硬科技投資圈的豪華陣容。

半個科技圈都投資它！宇樹衝刺IPO 雷軍讚嘆：5年投資回報驚人。(圖:shutterstock)

宇樹科技之所以引發全產業震動，不僅因為其驚人的業績，更因為其招股書中揭露的那份「全明星」股東名單。

‌



美團系作為最大的外部機構股東，合計持股約 9.65%，展現了對未來物流配送場景的長遠佈局。緊隨其後的是紅杉中國與經緯創投，這兩家早期便入局的財務投資人，早已鎖定了豐厚的產業紅利。

更令人矚目視角的是，在宇樹的背後，同時出現了騰訊、阿里與螞蟻集團三大陣營的身影。互聯網巨頭罕見地在同一賽道標的中達成共識，這無疑是對宇樹技術護城河的最強背書。

而在產業與「國家隊」層面，比亞迪、吉利、中國移動、深創投以及金石投資等重量級基金也紛紛在冊。這份名單不僅是資本的堆砌，更是一種戰略級的產業共識：機器人不再是科幻實驗，而是具有確定性的國家級戰略產業。

雷軍曾在 5 年前透過順為資本投進宇樹，如今這筆早期投資已顯現出驚人的回報。當領軍人物如雷軍都感嘆其眼光之精準時，足以說明宇樹在資本市場中無可取代的稀缺性。

從「炫技」到「賺錢」的神話

在大多數人形機器人公司仍在燒錢研發樣機的階段，宇樹科技已經交出了一份令業界咋舌的成績單。2025 年，宇樹營收衝上 17.08 億元人民幣，年增長率高達 335%，扣非後淨利潤超過 6 億元。

最讓投資人驚訝的是其毛利率水準，在 2025 年，宇樹的毛利率高達 60.27%，人形與四足機器人的盈利能力均穩定在六成以上。

這份「獲利神話」源於宇樹精確的產品策略。從最早累計銷量超 3 萬台、全球市佔領先的四足機器狗，到 2024 年實現量產的中型人形機器人 G1，再到 2025 年紅遍全網的 H1，宇樹成功演繹了從「炫技」到「賺錢」的商業轉型。

2025 年前三季度，宇樹的人形機器人賣出超過 3500 台，銷售額首次超越四足機器人，成為公司的核心支柱。宇樹證明了其不僅能做出機器人，更能把人形機器人壓到 16 萬元左右的親民售價，並同時維持極高的利潤。

這種以性價比換規模、以規模換數據、再以數據加速迭代的閉環打法，讓宇樹在競爭殘酷的硬科技戰場上，拿到了最高的定價權與話語權。

產業估值之錨

身為科創板「人形機器人第一股」的強力候選人，宇樹的 IPO 不僅是一家公司的慶典，更是整個產業的估值基準。宇樹在招股書中擬募資 42.02 億元，其中半數將砸向具身大模型等核心技術，並計畫將人形機器人的年產能擴充至 7.5 萬台。

這種野心，意味著通用機器人正從「小腦」運動控制的純熟，邁向「大腦」自主決策的關鍵突破。

儘管全球範圍內的具身大模型仍處於研發前夜，但宇樹已提前開源 WMA 與 VLA 兩大模型，積極卡位未來。創始人王興興曾豪言：「人形機器人將在 2026 年中期跑過博爾特。」這不僅是對速度的追求，更是對技術成熟度的自信。

在 2026 年這個機器人融資瘋狂的年份，明星公司如智元、銀河通用等動輒完成數十億元的融資，顯示出資金正加速向頭部靠攏。宇樹在此刻「撞線」上市，無疑為早期投資人開啟了退出通道，更為後續排隊的機器人企業立下了標竿。