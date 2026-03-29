鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-29 12:40

根據《Investing.com》報導，美國銀行策略師 Paul Ciana 表示，黃金目前似乎正處於「第四波」修正階段。這種型態通常出現在一段強勁漲勢之後，且可能持續數個月。

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他指出：「價格型態與動能訊號顯示，金價仍處於第四波盤整階段」，並補充，這一結構「合理情況下可能延續至第二季甚至第三季」。

這代表，短期內金價恐難以重返先前高點。未能守住 1 月高點的表現，也進一步強化市場對區間震盪、且偏向下行走勢的預期。

Ciana 表示，美銀認為金價存在下探 4,000 美元的風險，其中 50 週移動平均線（目前約為 3,967 美元）將成為關鍵技術參考指標。

他指出，考慮到金價先前的巨大漲幅，出現更深一層的回檔並不令人意外。

事實上，金價自 2023 年底約 1,810 美元大幅飆升至 2026 年初接近 6,000 美元。在此背景下，Ciana 認為，「回落至 3,700 美元是正常的事」，並將其描述為如此強勁上漲後的正常回調。

金價走弱的三大因素

BCA 策略師 Peter Berezin 則指出，近期金價走弱主要受到三大因素影響。

其次，市場部位亦扮演關鍵角色。黃金，尤其是白銀，在 3 月初已處於超買狀態。在這樣的情況下，一旦市場出現避險情緒，槓桿或短線投資人往往會迅速平倉離場，進而引發價格大幅下跌。

Berezin 指出，類似情況過去也曾出現，例如 2008 年 10 月，即便整體市場處於壓力之下，金價仍出現明顯下滑。

第三，官方部門需求似乎正在轉變。一些央行正在縮減購金規模，甚至開始出售儲備。