台股創高吸引外資 央行：5月淨匯入60億美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-05 17:56

台灣央行今 (6) 日公布我國 5 月底外匯存底，較上月底增加 25.86 億美元至 6050.74 億美元，處歷史相對高檔，央行外匯局長蔡烱民表示，考量盈餘匯出後 5 月外資淨匯入約 60 億美元，觀察其主要原因是因台股上漲。

我國5月底外匯存底續增。(鉅亨網資料照)

央行統計，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計為 1 兆 8956 億美元，約當外匯存底 313% 續創新高。

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另一方面，由於出口商前 5 月出口收入多，在廠商龐大的結匯需求下，「央行有做一些調節以維持匯市穩定」。

央行統計，5 月美元指數反彈 0.9%，非美貨幣則是升貶互見，其中，歐元貶值 0.24%、英鎊貶值 0.3%、加幣貶值 0.8%、澳幣則升值 0.38%、人民幣升值 1.08%、新台幣升值 0.81%，瑞士法郎則升值 0.85%，日元也升值 0.66 %。

觀察主要國家外匯存底變化，中國為 3 兆 4105 億美元，月增 684 億美元，其次為日本 1 兆 939 億美元，月減 755 億美元，瑞士為 9130 億美元，月增 120 億美元，香港 4356 億美元，月增 157 億美元，南韓為 4020 億美元，月減 8 億美元。