全新董座：光電子出貨達3成為今年主成長引擎 全年仍拚營收雙位數成長

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-23 20:17

三五族群磊晶廠全新 (2455-TW) 表示，儘管去 (2025) 年獲利受國際匯率波動與中國磷化銦 (InP) 基板出口管制影響，導致去年盈餘為 5.48 億元，年減 18.35%，每股稅後純益為 2.97 元。全新指出，受惠 AI 光通訊需強勁，光電子業務在去年第 4 季表現亮眼，營收占比衝上 29.3% 創下歷史新高，公司已成功由微電子為主的結構，轉向更具成長潛力的光電子領域發展。

全新董座陳建良(右)：光電子出貨達3成為今年主成長引擎，全年仍拚營收雙位數成長。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

全新董事長陳建良表示，受惠於全球 AI 資料中心建置熱潮及光通訊技術的世代更迭，公司預期 2026 年營收結構將持續優化，光電子 (Optoelectronics) 業務將正式晉升為驅動成長的核心引擎，預期仍帶動全年營收邁向高成長軌道。法人也預期，全新 2026 年全年營收展望仍有望達到雙位數成長。

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陳建良指出，在光電子業務部份，受惠 AI 資料中心需求噴發，800G/1.6T 產品領跑，光電子業務被視為 2026 年的主要成長引擎，隨著 AI 伺服器與雲端運算需求激增，光通訊產品正持續放量。

陳建良強調，在高速傳輸產品部分，800G 接收端產品出貨預估將有 3 位數成長，而下一代 1.6T 產品已完成驗證並進入量產階段。傳輸速度的升級不僅推升了產品平均售價 (ASP)，將更有助於優化整體獲利率 。

在發射端需求部分，全新在 CW Laser 發射端需求，預期較去年呈現 3 位數成長，公司正積極新增客戶以擴大市占；在新興應用量產上，全新在消費性電子領域如 AI 眼鏡、車用 LiDar、機器人視覺及工業領域太陽能電池 (平流層無人機 5G 基地台、低軌道衛星) 等應用 邁入量產，支撐光電子業務多元化成長 。 微電子業務：PA 部分則深耕聯網行動裝置 (2026 年展望持平)。

在微電子領域上，全新持續受惠於手機市場的技術迭代與物聯網轉型趨勢，目前技術規格制定者，全新透過與主要客戶在研發初期進行「Design-in」 合作，成為規格制定者，確保材料導入暢銷手機、平板及穿戴式裝置。