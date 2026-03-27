〈港股盤後〉創新藥與鋰電池板塊領漲 恒指小漲 科網龍頭漲跌不一
鉅亨網新聞中心
港股主要指數周五 (27 日) 集體收漲，截至收盤，恒生指數上漲 0.38%，報 24951.88 點；恒生科技指數漲 0.35%，報 4778.01 點；國企指數則表現較強，漲幅達 0.76%。市場呈現板塊輪動態勢，儘管科網龍頭股漲跌不一，但創新藥及鋰電池板塊的強勁表現為大盤提供了支撐。
盤面上，創新藥概念股表現最亮眼，石藥集團大漲 13.85%，領跑藍籌；信達生物、百濟神州等龍頭紛紛上揚。消息面上，隨著近期年報密集披露，多家核心企業實現營收與利潤雙增長，經營現金流紛紛轉正。這種從「燒錢研發」到「盈利兌現」的正向循環，彰顯了企業的核心競爭力，為板塊反彈提供了堅實的基礎面支撐。
此外，減肥藥及生物醫藥 B 類股亦普漲，基石藥業 - B 因其肺癌抗體研究數據理想，股價飆升逾 20%。
鋰電池板塊同樣表現活躍，贛鋒鋰業漲幅超過 9%。根據數據顯示，2026 年首兩個月國內儲能電芯產量同比大幅提升 91%，加上各地以舊換新補貼細則落地，新能源汽車市場正開啟季節性回暖。華泰證券分析指出，考慮到全球碳酸鋰供給擾動風險依然存在，且高油價有望提振電動車與儲能需求，預計 2026 年全球碳酸鋰供需將維持「緊平衡」狀態。
展望後市，多個產業展現積極信號。中信證券指出，隨著遊戲版號發放節奏穩定，加上 AI 與 IP 商業化的推動，遊戲板塊有望迎來新產品週期。在能源方面，受地緣衝突影響，歐洲熱泵需求觸底回升；同時，油運企業受供應缺口影響，2026 年利潤有望創新高。
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