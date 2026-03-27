鉅亨網新聞中心 2026-03-27 13:25

拼多多 (PDD-US) 周三 (25 日) 發布 2025 年全年財報，顯示全年營收達 4,318 億元，年增 10%；歸屬淨利為 994 億元，年減 12%，為公司上市以來首次出現「增收不增利」情況。同期總成本達 1,888 億元，年增 23%，增幅明顯高於營收，反映公司持續加大投入對獲利造成壓力。

管理層在財報電話會議中坦言，成本上升主要來自國內業務加碼商家扶持與消費補貼，以及海外平台 Temu 持續投入所致。Temu 目前仍處於「以規模換效率」階段，短期內對整體獲利形成拖累。

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2025 年 Temu 面臨出海以來最嚴峻的外部環境變化。5 月 2 日，美國正式取消 800 美元以下小額包裹免稅政策 (T86)，關稅一度升至最高 245%，使過去依賴空運直郵的低價商品模式失去成本優勢。以售價 9.9 美元的手機殼為例，關稅與物流成本疊加後已難以維持盈利。

受政策衝擊，Temu 迅速調整營運模式，將美國市場空運比例大幅降低，轉向海運前置備貨，並由 T86 清關轉為 T01/T11 一般貿易模式，實際承擔關稅成本約 3 至 5 個百分點。同時提升本地備貨比例，從平台全託管轉向半託管與本地履約，改變原有「中國出貨、全球配送」模式。

儘管遭遇關稅衝擊，Temu 2025 年全球 GMV 仍達約 900 億至 950 億美元，較 2024 年的 480 億美元大幅成長，但未達原定衝擊 1,000 億美元目標，主因為第二季美國市場表現受關稅拖累。

區域表現方面，歐洲成為最大成長引擎，2025 年 GMV 成長率達 90%，貢獻約 40% 的全球 GMV。業界指出，Temu 透過低價策略，不僅低於 Amazon，甚至低於線下通路，成功吸引消費降級需求。

不過，歐洲市場亦面臨新挑戰。歐盟預計於 2026 年 7 月取消 150 歐元以下商品免稅政策，並加收每單 2 歐元手續費，迫使 Temu 加速本地備貨與物流轉型。目前歐洲約 80% 訂單仍依賴空運，半託管本地備貨比例約 20%。

在美國市場，Temu 用戶規模已達約 1 億，成長趨緩，公司策略逐步轉向提升盈利能力。業內人士指出，若擴張過快，可能觸及本土電商競爭與政策壓力。

其他市場方面，日本與韓國成為相對穩定的收益來源，月均 GMV 約 10 億美元；拉丁美洲與東南亞則面臨競爭激烈與基礎建設不足等挑戰，當地競爭者包括 MercadoLibre、Shopee 及 TikTok 等平台。

為改善盈利結構，Temu 於 2025 年開始開放站內廣告投放，廣告收入可占 GMV 逾 5%，另對問題商家罰款約占 2% 至 3%，並透過壓低商品價格提升毛利空間。

同日，拼多多宣布未來三年將投入 1,000 億元推動「新拼姆」策略，成立自營品牌業務，整合「拼多多 + Temu」供應鏈能力，從平台轉型為品牌經營者，直接參與產品開發與全球銷售。

成本方面，隨著本地備貨比例提升與海運取代空運，物流成本有望下降，部分市場已實現盈虧平衡或微利。此外，在新關稅結構下，部分商品稅率由約 30% 降至 20%，亦有助於成本控制。

展望 2026 年，Temu 目標 GMV 達 1,300 億美元，年增約 50%，並期望未來 3 至 5 年達到 2,500 億美元規模，約為 Amazon 目前規模的三分之一。不過，關稅政策變動、合規風險及盈利能力仍存在高度不確定性。