鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-08 19:25

習於跨境網購的民眾是否覺得近來物流常卡「關」？自 114 年 11 月起，財政部關務署即針對境外電商平台的集運鏈採取強硬立場。關務署指出，民眾於跨境平台消費時，物流與報關流程分別由境外集運商及國內報關行負責，然而部分劣質集運業者提供虛假資料，誘導國內業者向海關進行不實申報。

劍指淘寶拼多多？掃蕩跨境電商集運亂象 財部祭出停業廢照重罰。（鉅亨網資料照）

關務署海關目前已在空運與海運快遞專區，查獲多起涉及逃漏稅、規避食品查驗及檢疫規定的違法案件。為了端正通關秩序，關務署已擬定強力掃蕩計畫，將嚴格查核高價低報及規避進口檢驗之行為，並對涉案業者從重裁處。

根據關務署最新規定，自 114 年 11 月 15 日起，快遞報關業者在辦理進口簡易申報時，即須明確申報電商平台或境外私人集運商的相關資訊。海關利用大數據與風險分析，鎖定信譽不佳的劣質境外集運商所承攬之貨物。一旦發現違規，除了對合作的國內報關行嚴懲重罰外，若情節重大，海關將依法處以停業甚至廢止營業執照的行政處分，務求從源頭切斷不法鏈結。

此次針對境外集運商違規貨品及不法國內業者的專案行動，將由各關一級主管親自率隊執行。海關將針對高價低報、逃避簽審等重大違規業者，採取提高開箱查驗機率的策略，全面強化查核力度。