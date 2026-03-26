鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-26 18:21

經濟部產業技術司 18 日召開 A + 企業創新研發淬鍊計畫決審會議，正式通過中光電創境、日勝化工（1735-TW）及東佑達自動化科技等 3 項研發計畫。本次計畫重點涵蓋沉浸互動顯示、循環綠色材料及半導體先進封裝等關鍵技術領域，預計將大幅提升台灣高附加價值產品的自主化能力。其中，東佑達的晶圓級定位技術預期帶動產值達新台幣 10 億元，日勝化工則投入廢棄鞋材循環再生，協助台灣產業接軌國際綠色供應鏈並增強全球競爭力。

經部A+計畫通過中光電、日勝化與東佑達3開發案。（鉅亨網資料照）

經濟部產業技術司近日召開 A + 企業創新研發淬鍊計畫第 4 次決審會議，通過 3 件具備產業指標意義的研發案。技術司強調，這些計畫結合了台灣在光電顯示、材料化學與精密控制技術的既有優勢，目標在於推動關鍵技術自主化，協助產業加速升級轉型。

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在中光電創境的部分，該公司攜手中強光電 (5371-TW) 與奧圖碼，推動虛實融合一體機前瞻顯示互動系統開發計畫。此計畫整合高解析拼接投影與分散式 AI 架構，讓 8K 超高解析度畫面能在 5 分鐘內完成自動拼接校正，並將互動延遲降低至 200 毫秒以內。該技術具備高度擴充性，未來可廣泛應用於運動模擬、沉浸展演及教育訓練等多元場景，為台灣數位顯示產業注入轉型新動能。

針對綠色循環經濟，日勝化工與寶成工業及工研院展開合作，投入循環聚氨酯材料與高值應用加工技術開發。該計畫利用選擇性解聚技術將廢棄鞋材轉化為再生原料，並結合超臨界流體技術，打造 100% 可回收且輕量化 20% 以上的鞋材。此舉不僅解決鞋材回收困境，更預計帶動衍生投資超過新台幣 1.2 億元，協助台灣鞋業在全球綠色供應鏈中占據領先地位。