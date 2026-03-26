經部A+計畫通過中光電、日勝化與東佑達3開發案
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部產業技術司 18 日召開 A + 企業創新研發淬鍊計畫決審會議，正式通過中光電創境、日勝化工（1735-TW）及東佑達自動化科技等 3 項研發計畫。本次計畫重點涵蓋沉浸互動顯示、循環綠色材料及半導體先進封裝等關鍵技術領域，預計將大幅提升台灣高附加價值產品的自主化能力。其中，東佑達的晶圓級定位技術預期帶動產值達新台幣 10 億元，日勝化工則投入廢棄鞋材循環再生，協助台灣產業接軌國際綠色供應鏈並增強全球競爭力。
經濟部產業技術司近日召開 A + 企業創新研發淬鍊計畫第 4 次決審會議，通過 3 件具備產業指標意義的研發案。技術司強調，這些計畫結合了台灣在光電顯示、材料化學與精密控制技術的既有優勢，目標在於推動關鍵技術自主化，協助產業加速升級轉型。
在中光電創境的部分，該公司攜手中強光電 (5371-TW) 與奧圖碼，推動虛實融合一體機前瞻顯示互動系統開發計畫。此計畫整合高解析拼接投影與分散式 AI 架構，讓 8K 超高解析度畫面能在 5 分鐘內完成自動拼接校正，並將互動延遲降低至 200 毫秒以內。該技術具備高度擴充性，未來可廣泛應用於運動模擬、沉浸展演及教育訓練等多元場景，為台灣數位顯示產業注入轉型新動能。
針對綠色循環經濟，日勝化工與寶成工業及工研院展開合作，投入循環聚氨酯材料與高值應用加工技術開發。該計畫利用選擇性解聚技術將廢棄鞋材轉化為再生原料，並結合超臨界流體技術，打造 100% 可回收且輕量化 20% 以上的鞋材。此舉不僅解決鞋材回收困境，更預計帶動衍生投資超過新台幣 1.2 億元，協助台灣鞋業在全球綠色供應鏈中占據領先地位。
在半導體產業升級方面，東佑達自動化科技則專注於晶圓級先進封裝次微米定位控制技術暨承載模組開發。該計畫開發的精密承載平台，透過智慧溫度補償與主動抑振控制，能在高速運作下維持極高精準度，強化國產晶圓設備核心模組的自主化。此項技術突破預計將帶動超過新台幣 2 億元的投資，累積產值可達新台幣 10 億元，進一步鞏固台灣在全球半導體高階製程中的競爭力。
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