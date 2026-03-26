鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-26 20:35

機械公會今 (26) 日舉行第卅屆第三次會員代表大會，理事長莊大立致詞時表示，過去一年機械產業在美國對等關稅的衝擊下「人心惶惶」，但憑藉產業韌性與政府的及時雨，2025 年產值仍逆勢成長至新台幣 1.27 兆元，出口值達 318.6 億美元、年增 9.1%。他強調，2026 年機械出口目標維持成長 5 至 10%，產值增幅更可望突破 10%。莊大立再度向政府請命，疾呼加碼設備汰換補貼以應對國際不公平競爭，助攻台灣機械業邁向高值化。

根據機械公會統計，2025 年台灣機械出口總值達 318.6 億美元，較 2024 年成長 9.1%。其中，檢量測設備 (+15%) 與電子設備 (+10.2%) 表現亮眼。然而，工具機產業受日圓貶值及地緣政治夾擊，2025 年出口值僅 20.04 億美元 (-9.6%)，創下 2009 年金融海嘯以來新低。莊大立指出，過去高性價比(CP 值) 的優勢在匯率波動下已逐漸消失，產業必須從「價格競爭」轉向「價值創造」。

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莊大立提到，去年 4 月面對關稅震撼彈，總統賴清德親自南下或在官邸傾聽業界心聲，經濟部也迅速推動金融支持與租稅優惠。他引用總統府資政沈榮津常說的話「政府不會讓你倒」，強調這種心理安定的力量與人心的士氣，對業者而言有時比實質補助更重要。

他舉例，上周五公會發文反映「甲醛」缺貨問題，恐影響全台鑄件供應，經濟部產發署立即回應，明日就要召開協調會解決。莊大立直言，「鑄件沒了，機器就什麼都沒了，這麼快幫我們解決問題，真的非常感謝。」

談到未來競爭力，莊大立透露，自己特別上網詢問 AI 模型 Gemini，比較台灣與日、韓、中、歐盟對製造業購買設備的補助力道。AI 直言不諱地告訴他，台灣的力道是裡面最小的，主要只有 5% 的投抵。

他強調，「我們不怕競爭，怕的是不公平的競爭」，眼見對岸近期又撥出 2 千億國債投入設備更新，莊大立不厭其煩地向政府請命，希望能將目前的競爭力計畫，轉化為更直接、更有感的設備汰舊換新補助，尤其是針對減碳與智慧化設備，力道必須再加強。

針對業界出現 AI 焦慮，莊大立表示，大家對新科技是喜憂參半，喜的是進步、憂的是沒人才。他承諾，機械公會已做好準備，若會員不知如何導入 AI 或找不到人才，公會將主動媒合學術與研究單位，「大家絕對不要客氣，公會一定幫到底，重點是絕對不能輕忽 AI 帶來的世界改變。」

儘管美國 301 調查重啟、以伊衝突推升能源成本，莊大立對台灣機械業的韌性仍充滿信心，他維持 2026 年出口成長 5% 至 10% 的預測，並期許政府與產業繼續攜手，讓台灣機械在全球供應鏈中立於不敗之地。