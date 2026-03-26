臺慶科今年AI相關電感放量切入HVDC應用 線圈類產品規劃調漲

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-26 17:40

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (26) 日召開法說，公司表示，今年輝達 Blackwell 及 CSP ASIC AI 伺服器電感放量外，也跟國內電源大廠合作開發 800V HVDC(高壓直流) 電感；法人估，臺慶科今年營收可望續創高、獲利上看 1 股本。

左起為臺慶科總經理謝明良、發言人曾志銘。(鉅亨網資料照)

針對近期日系大廠村田調漲部分磁珠及電感產品報價，臺慶科表示，由於原料銀的價格自去年起逐步走揚、公司在去年第四季已經先針對毛利率較低甚至是虧損的磁珠產品調漲反映，後續也將陸續針對線圈類產品跟客戶協商調漲。

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AI 布局方面，臺慶科表示，目前產品已送樣承認中，預期第三季開始逐季放量，現階段 GB200/GB300 以耦合電感為主；公司也切入雲端服務供應商 (CSP)ASIC 架構 AI 伺服器，並陸續導入高效能功率產品。

臺慶科表示，AI 相關應用不只伺服器運算單元，還包含周邊電源供應、高速記憶體、散熱，以及高速傳輸等應用，目前也在跟國內電源大廠合作開發，800V HVDC，包括資料中心使用之高功率變壓器與電感元件，預計明年可望發酵。

除了 AI 應用外，臺慶科也看好，今年車用電子領域持續擴大，且 AI 與車用均為高信賴性應用，將推升毛利率表現，其餘應用方面，PC 受到記憶體缺貨及漲價影響，今年展望相對保守，消費性電子產品則估持平到略減。

營收比重來看，臺慶科去年 AI 相關比重約 10%，預期今年可望提升到 14%；車用比重 39%、PC 相關 24%、通信 15%、消費性 11%；以產品區分，電源電感 62.1%、共模 / 網路濾波器 訊號電感 19.6%、積層晶片電感 / 磁珠 18.3%。