鉅亨網記者彭昱文 台南 2026-05-15 16:11

被動元件廠信昌電 (6173-TW) 總經理陳淳學今 (15) 日表示，目前 AI 需求非常強勁，推升訂單能見度超過 6 個月，今年 AI 營收比重可望達到雙位數百分比，全年整體營收目標雙位數成長，毛利率也會提升。

陳淳學表示，接單出貨比 (BB Ratio) 已經大於 1 很久，目前稼動率已達 85-90% 的滿載水準「整天被追單」，因此除了積極透過去瓶頸、設備汰舊換新提升產能外，也興建台南六甲新廠因應持續成長的需求。

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陳淳學進一步指出，AI 應用成長實在是太快，近三年營收比重呈現倍數成長，今年可望延續，營收比重將達到雙位數百分比；此外，去年車用電子比重也顯著成長至 15%，工業領域營收比重則約 47%。

信昌電行銷處協理蔣建文補充，目前信昌電在 AI 伺服器應用上聚焦高功率大電源應用，隨著 AI 能耗提升，對高階 MLCC 用量也會更高，以輝達 (NVIDIA) 新一代平台 Vera Rubin 為例，用量是 Blackwell 的 3 倍，對元件的用量會更高。