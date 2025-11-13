鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-13 19:23

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (13) 日召開法說，公司表示，今年營收可望創高，明年車用及 AI 應用帶動下，也以雙位數成長為目標；而為反映銀價大幅上漲的壓力，也跟代理商調漲積層晶片磁珠及電感價格，以改善獲利狀況。

臺慶科明年營收拚雙位數成長 反映銀價成本調漲磁珠報價。(鉅亨網資料照)

臺慶科表示，目前車用訂單穩健，除了電源電感外，EMI 類產品也有顯著成長，AI 相關產品持續發酵，包括加速卡、記憶體、主板等，另外，GPU/NPU 等電源電感送樣認證中，消費性產品則以電視有較明顯的成長。

展望明年，臺慶科表示，持續看好 AI 相關應用帶來的成長，重點將放在 AI、電腦、筆電電源電感推廣；車用市場穩定經營，強化 EMI 產品線市佔率，其餘消費類產品持平看待，明年營收目標仍然希望成長雙位數。

而今年銀價大幅上漲，墊高臺慶科積層晶片磁珠及電感生產成本、嚴重侵蝕獲利表現，因此公司除了對代理商調漲報價外，也淘汰毛利率不佳的訂單並開始減產，同時透過調整接單結構，盼能降低損失、改善毛利率表現。

產能布局上，臺慶科今年在台灣購入廠房設立研發及 FAE 技術服務中心，中國昆山增設 EMI 測試實驗室，蘇北廠也取得車用可靠度實驗認證實驗室，同時持續針對 AI 相關應用電源電感進行擴產，預計年底到明年上半年貢獻營收。