鉅亨網新聞中心 2026-03-25 21:50

近日，巴黎上訴法院作出了一項指標性裁決，駁回了法國政府要求暫停中國跨境電商平台希音 (SHEIN) 在法運營的請求。這項裁決對於在歐洲發展、正承受巨大監管壓力的中國跨境電商而言，是一次重要的司法勝利。然而，這場勝利僅僅是開端，背後揭示了跨國電商與歐洲本土產業、法規之間深層次的利益博弈。

跨境電商的法律攻防：SHEIN 法國勝訴後的歐洲監管「持久戰」(圖:shutterstock)

事件起因：違法商品引發的停業危機

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這場法律風波始於 2025 年 10 月。當時 SHEIN 正計畫在巴黎瑪黑區開設全球首家永久線下門店，卻被法國消費者監督機構發現其網站上出售形似兒童的性玩偶以及被禁武器。法國經濟部隨即援引《數位經濟信任法》(LCEN) 及歐盟《數位服務法》(DSA)，請求法院責令平台暫停運營 3 個月，或至少關閉其第三方賣家區塊。

對此，SHEIN 採取了快速應對措施。在發現非法產品後，該公司立即關閉了其在法國的平台，進行了全面審計並修復漏洞，隨後於 2026 年初逐步重新開放。

法律核心：司法裁決中的「比例原則」

巴黎上訴法院在二審中維持了一審裁決，認為政府的請求並不合理。法院指出，由於違規商品已被主動下架，「此前足以證明國家採取行動合理的損害已不復存在」，且完全封鎖平台屬於「矯枉過正」，嚴重侵犯了商業自由。

律師康笛指出，此案的核心在於「比例原則」，即公權力的干預手段必須與目標相稱。

法院在此案中明確區分了兩類平台：一類是如 Wish 般「從根本上建立在違法行為之上」的平台，可被全面制裁；另一類則是如 SHEIN 這種「因第三方偶發性違規且已迅速糾正」的平台，受比例原則保護。這一判例明確了數字平台規制的適用邊界。

隱憂浮現：DSA 調查與政治壓力

儘管贏得了法國的官司，SHEIN 在歐洲的處境依然艱難。歐盟委員會已於 2026 年 2 月正式啟動《數位服務法》(DSA) 調查，重點在於其系統性問題。

調查聚焦於三個核心領域：

成癮性設計：審查平台是否透過積分、獎勵等機制誘導過度消費。

推薦算法透明度：是否向用戶披露算法參數並提供不基於用戶畫像的選項。

賣家資質核實：是否在賣家上架前充分核實其身份。

專家認為，法國案件關注的是「當下損害」，而 DSA 調查則是在審視平台的「底層結構性缺陷」，後者將是一場戰線更寬、火力更猛的持久戰。此外，法國政府內部也出現了推動法案的聲音，企圖允許政府在無需法院批准的情況下，直接暫停線上平台的經營。

本地化戰略：博弈中的生存之道

面對監管壓力和本土實體零售業的競爭，中國跨境電商正從「純線上」轉向「本土化」。SHEIN 目前全球活躍用戶已逼近 1 億大關，估值維持在 600 億美元以上。

為了建立緩衝空間，SHEIN 已在波蘭建立歐洲物流樞紐，在愛爾蘭設立大區總部，並在德國接入超過 600 家在地賣家。