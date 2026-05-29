鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-29 13:20

上海證券交易所上市審核委員會下周一 (1 日) 將召開 2026 年第 31 次審議會議，審議宇樹科技在科創板 IPO 上市的申請。

從今年 3 月 20 日申報獲受理到上會審議僅約 70 天，宇樹科技這家具備「具身智能」標籤的明星企業距離 A 股「人形機器人第一股」僅剩臨門一腳，背後集結美團、紅杉中國、騰訊、阿里、螞蟻、中國移動等頂級產業資本與創投機構的豪華股東陣容，也即將迎來 IPO 收割時刻。



宇樹科技本次 IPO 擬公開發行不低於 4044.64 萬股，計畫募集資金 42.02 億元 (人民幣，下同)，保薦機構為中信証券。按發行股份佔總股本比例不低於 10% 推算，公司初始發行市值至少達 420 億元；若參照 2025 年 6 月 C 輪融資投後估值約 127 億元計算，早期入場投資人帳面回報可觀。

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根據招股書，宇樹科技去年營收達 17.08 億元，年增 335.36%，扣非淨利潤超 6 億元，年增 674.29%，成功扭虧為盈。

產品結構方面，人形機器人收入首度超越四足機器人，去年出貨量突破 5500 台，位居全球第一；四足機器人累計銷量已超 3 萬台。



宇樹科技股東結構堪稱全明星陣容，創辦人王興興直接持股 23.82%，透過特別表決權安排掌控 68.78% 表決權。

外部股東中，美團系統 (漢海信息、成都龍珠、Galaxy Z) 合計持股 9.65%，為最大外部機構股東，按 420 億元發行市值測算帳面回報可望超過 40 億元。

紅杉中國 (寧波紅杉、廈門雅恆) 合計持股 7.11%，2019 年即以種子基金首個項目投資宇樹科技 1500 萬元、投後估值僅 1.5 億元，多輪加注後帳面回報預估超 25 億元。

此外，經緯創投持股 5.45%，順為資本持股 4.42%，騰訊、阿里系透過參股基金間接布局。

國資方面包括持股 3.83% 的北京機器人產業投資基金、2.11% 的中國互聯網投資基金及約 2.55% 深創投系 。

多位一級市場人士回憶表示，宇樹科技 2016 年由上海大學碩士畢業生王興興在杭州一間 50 平方公尺辦公室創立，早期四足機器人被視為「昂貴玩具」，融資屢屢碰壁，直到 2018 年產品開始出貨、2019 年紅杉中國進場，公司才進入主要創投公司的視野。

2024 年，美團戰投領投 B2 輪融資時，宇樹科技機器狗已被全球多所頂尖高校機器人實驗室採用，到了去年春晚表演進一步引爆知名度，同年 C 輪融資集齊騰訊、阿里、螞蟻、吉利資本等。

美團龍珠合夥人王新宇曾說道：「全世界最優秀機器人專業博士都用宇樹產品做開發，那就是投資拐點。」



宇樹科技本次 IPO 募資中，高達 20.22 億元 (近 50%) 將投向「智能機器人模型研發項目」，涵蓋具身大模型 (機器人「大腦」)、運動控制算法(「小腦」) 及數據採集訓練平台，其餘資金用於本體研發、新產品開發及智能製造基地建設。

行業數據顯示，去年國內整機企業已超 140 家、發布產品逾 330 款，價格戰與同質化競爭加劇。

但招股書也揭示隱憂，宇樹科技今年 Q1 營收年增率從上年 332.64% 驟降至 68.49%，受研發與銷售費用大增影響，扣非淨利潤同比腰斬 52.55%。

市場普遍認為，單靠「能跑能跳」的本體硬體壁壘正在縮小，人形機器人下半場競爭核心是理解環境、做出決策能力的具身智能「大腦」。

宇樹科技在招股書中表示，前期研發側重本體結構與運動控制，自 2024 年起逐步加大具身大模型投入，目標是從硬體製造商升級為「具身智能大模型＋本體製造」全棧平台。

專家指出，能否在「大腦」競賽中後來居上，到底是止步百億級硬體廠商，還是躋身萬億級人機交互平台，將決定宇樹科技終極定位。