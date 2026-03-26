鉅亨買基金 2026-03-26 09:59

私募股權與私募信貸一直是許多大型機構資金追逐收益的重要去處。不過，隨著 AI Agent 技術崛起，市場開始重新審視傳統軟體公司的成長前景。過去大量資金流向這類企業的私募信貸，如今也逐漸浮現隱憂，讓市場開始擔心會不會成為下一場信用風暴的開端？

1. 私募基金是什麼？

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要理解現在市場在擔心什麼，得先知道私募基金和一般公募基金的差別。 公募基金 是 一般人 就能申購的商品， 投資門檻低 ，平常透過 銀行 、 基金平台 或基金公司都能買到。它投資的多半是上市股票、債券這類公開市場資產，所以價格幾乎每天都會隨市場變動，流動性高，資訊揭露相對完整。相較之下， 私募基金 主要提供給 專業投資人 和 法人 ，投資門檻高，投資標的多是未上市公司，或其他不在公開市場交易的資產，常見類型包括 私募股權 與 私募信貸 。這類商品通常不是一般人直接在平台上就能買到，而是要透過私人銀行，或直接和私募機構往來。

公募與私募最大的差別之一，就在於資產的定價方式。 私募基金 持有的標的通常沒有公開市場報價，也不像上市股票那樣每天即時交易，因此 淨值 很多時候是根據 模型推估、同類資產比較，或由管理人估算而來 ，而不是像公募基金一樣，由市場每天用成交價格重新定價。

2. 私募基金的風險是什麼？

私募市場長期以來一直存在兩大核心問題，分別是 流動性較低 與 估值透明度較弱 。這些風險之所以過去沒有明顯浮現，很大程度是因為主要買家多是校務基金、退休基金或保險等長線資金，本來就不急著贖回、願意接受長時間的資金鎖定，讓私募基金的淨值表現看起來相對平穩。不過，隨著市場開始擔心 AI Agent 的能力開始被市場重新評估 ，傳統軟體公司的商業模式、估值與成長，可能都會被重新檢驗。偏偏 私募股權與私募信貸對這類傳統軟體公司曝險不低 ，一旦市場認為這些公司的未來現金流與獲利能力不如過往想像，私募基金手上的資產價值就可能被下修，進而引發贖回壓力，造成淨值大幅下滑。

3. 私募風險會不會引發金融危機？

究竟私募市場問題，會不會進一步蔓延到傳統金融業，甚至演變成全面性的金融危機？鉅亨買基金認為，私募股權與私募信貸目前面臨的壓力，還不能直接類比成 2008 年金融海嘯，原因在於兩者的規模、風險傳導方式及受影響範圍都不相同。2008 年次貸危機之所以會演變成系統性風險，是因為它同時重創房地產市場、金融機構資產負債表及一般民眾的財富效果，衝擊層面非常廣；但目前私募市場的風險，看起來仍相對集中，尤其集中在部分對軟體產業曝險較高的部位，而不是整個經濟體系同步出現全面性問題。

鉅亨買基金認為，這條風險傳導路徑大致可以分成三種可能的發展情境：

第一種，風險被控制在私募體系內部（發生機率 55%）

AI 對部分傳統軟體公司的衝擊，主要反映在私募股權與私募信貸資產的估值修正，部分基金出現贖回壓力，但影響仍集中在特定資產與投資人之間，尚未明顯擴散到銀行或整體信用市場。在這種情況下，市場波動雖然增加，但仍屬於局部修正。

第二種，風險開始傳導到金融機構，但整體仍在可控範圍內（發生機率 35%）

當私募資產價值持續下修，銀行與保險公司因為間接曝險而開始承壓，進一步收緊部分放款條件，使企業融資成本上升、資金取得難度增加。不過，在這種情境下，整體金融體系仍具備一定吸收能力，市場雖可能出現信用利差擴大、企業投資趨緩等現象，但尚未演變成全面性的金融危機

第三種，壓力進一步演變為信用收縮，並開始影響整體經濟（發生機率 10%）

如果私募市場的問題持續擴大，導致銀行大幅縮手放款、企業無法順利再融資，甚至出現連鎖違約，就可能形成資金供給下降、投資與就業同步轉弱的惡性循環。當這樣的信用緊縮從單一產業擴散到更廣泛的經濟體系時，才有可能從單純的「私募問題」，升高為更值得警戒的「系統性風險」。

鉅亨投資策略

面對私募市場雜音，其實不必過度恐慌

鉅亨買基金平台上逾 4,000 檔皆為公募基金，也就是一般人可直接申購的基金，目前還不需要因私募市場風險而過度擔心。因為私募股權與私募信貸的風險，現階段仍主要集中在特定資產，尚未全面外溢。反而是趁現階段，風險承受度較高的人，不妨善用「超底王」機制，在市場非理性下跌時分批加碼、逢低布局；若屬較保守的人，可適度配置部分美國公債相關基金，提升整體資產組合的防禦力。

鉅亨精選基金

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