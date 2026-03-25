元大金擬100%持有元大投信 啟動1：5.2583股份轉換

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 20:30

元大金控 (2885-TW) 今 (25) 日晚間召開重大訊息記者會，總經理黃維誠宣布，元大金與元大證券分別召開董事會通過股份轉換案，擬將元大投信納為 100% 持有之子公司，根據規劃，元大金將以每 1 股元大投信普通股，換發元大金控 5.2583 股普通股，辦理股份交換。

元大金控總經理黃維誠(中)。(圖/證交所直播)

元大金目前持有元大投信約 74.71% 股權，此次交易將由元大金發行新股，也已收購除其自身以外其他股東所持有的元大投信全部流通在外股份，完成後，元大投信將成為元大金控 100% 持有之全資子公司。

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本案已獲雙方董事會通過，預計今年 6 月 12 日股東常會進行決議，並於取得相關主管機關核准後，另行訂定股份交換基準日。

元大投信於民國 81 年成立，主要經營基金發行全權委託等業務，截至今年 2 月底，元大投信總管理資產規模約台幣 3.43 兆元，是台灣第一大公募基金業者與 ETF 發行商，旗下產品線完整涵蓋股票、平衡債券、趨勢主題等各種投資面向。

多檔商品如元大台灣 50 0050、元大高股息 0056，廣受投資人青睞，帶動元大投信總受益人數達到 625.9 萬人，為投信公司中排名第一。

元大金控表示，透過股份轉換將元大投信納為 100% 持有子公司，可望深化元大金控資本市場的專家品牌形象，強化集團內的業務合作，提供客戶全面金融商品服務，落實元大金整合集團資源的策略目標，並發揮綜效，同時可擴大對元大投信長期競爭力的支持，協助元大投信掌握「大者恆大」之產業龍頭優勢。