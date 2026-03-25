〈能源盤後〉伊朗內部分歧？未拒美15點提案 市場押注戰事降溫 油價跌逾2%

鉅亨網編譯許家華 2026-03-26 05:40

國際油價周三 (25 日) 震盪收低，隨著伊朗正在審慎評估美國提出的停戰方案，市場對中東戰事可能降溫的預期升溫，帶動油價自盤中大跌後收斂跌幅。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨盤中一度重挫達 7%，最終下跌 2.27 美元，跌幅 2.2%，收在每桶 102.22 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 2.03 美元，跌幅 2.2%，收在每桶 90.32 美元。

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消息面顯示，伊朗對美國提出的結束波斯灣戰事方案仍在評估中。儘管初步回應偏向負面，但一名伊朗高階官員透露，德黑蘭尚未完全否決該提案，顯示仍保留談判空間。白宮方面則加大施壓力道，發言人表示，若伊朗不接受「已在軍事上被擊敗」的現實，美國總統川普將採取更強硬措施。

儘管伊朗官方公開對與川普政府談判的可能性嗤之以鼻，但對於由巴基斯坦代為轉交的 15 點方案遲未正式回覆，市場解讀為伊朗內部仍存在評估與分歧。能源顧問機構 Ritterbusch and Associates 指出，在白宮持續釋出談判訊號、而伊朗拒絕承認進展的情況下，油價短期內仍將隨消息面劇烈波動，難以出現單邊走勢。

近期油價劇烈震盪，使兩大原油指標的 30 日實際波動率飆升至 2022 年 4 月以來最高水準，反映市場對供應中斷與地緣政治風險的高度敏感。

戰事對能源供應的衝擊仍然嚴重。荷姆茲海峽的石油與液化天然氣運輸幾乎全面停擺，該水道原本承載全球約五分之一的原油與 LNG 供應。國際能源署 (IEA) 形容此次為史上最大規模的石油供應中斷。

自 2 月 28 日戰爭爆發以來，全球每日原油供應減少約 2,000 萬桶，累計流失約 5 億桶，相當於全球 5 天的供應量。白宮表示，正密切關注如何協助油輪恢復通行。

在供應緊張背景下，印度已在美國暫時解除對伊朗石油與成品油制裁後，購買多年來首批伊朗液化石油氣 (LPG)。日本首相高市早苗則要求 IEA 協調進一步釋出戰略儲油，以緩解能源價格對民生的衝擊。

不過，美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，截至 3 月 20 日當周，美國尚未動用戰略石油儲備(SPR)，與部分市場預期不符。

另一方面，地緣政治風險並未僅限中東。俄羅斯波羅的海主要出口港普里莫爾斯克與烏斯季盧加在遭烏克蘭大規模無人機攻擊後發生火災並暫停裝載作業，煙霧甚至飄至芬蘭。根據路透計算，俄羅斯約 40% 的石油出口能力因無人機攻擊、管線事故與油輪遭扣押而中斷。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國提出的安全保障條件，要求基輔將烏克蘭東部頓巴斯地區全部割讓給俄羅斯，作為和平協議的前提條件。

為降低未來能源價格波動，歐盟正考慮調整碳排放交易制度，可能取消自動註銷過剩碳權的機制。在美國，川普政府則宣布，將暫時放寬季節性汽油防霧霾規範，以壓低油價對消費者的衝擊。