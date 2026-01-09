榮惠 12月營收1.48億元創6個月來新高 AI動能明顯挹注Q4獲利
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠榮惠 - KY(6924-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收為 1.48 億元，月增 6.6%，創下近 6 個月來新高，年減 8%。榮惠 - KY 在 2025 年全年營收 16.94 億元，則較 2024 年全年 17.63 億元小幅下滑 3.92%。
榮惠 - KY 董事長劉世璘指出，受惠於 GB 系列等 AI 伺服器訂單動能持續增溫，以及 AI 伺服器產品在會計制度採用淨額法認列，看好 2025 年第四季獲利成長力道將明顯優於營收成長力道。自 AI 伺服器客戶的訂單動能，預計還會持續整個 2026 年第一季。
劉世璘表示，以產品別來看，車用訂單受到泰國客戶庫存持續調整影響，整體來說沒有太多變化，但近期 AI 伺服器客戶訂單轉強，已成為成長動能來源，尤其是 AI 伺服器產品在會計上採用的是淨額法來認列營業收入，因此，AI 伺服器訂單對 2025 年第四季獲利挹注效應將會高於營業收入的成長幅度，獲利有望呈現成長趨勢。
劉世璘並指出，來自 AI 伺服器客戶的訂單動能，預計還會持續整個 2026 年第一季，若單獨計算 AI 伺服器訂單帶來的獲利，2026 年第一季預計可較 2025 年第四季成長雙位數，進而彌補車用 PCB 客戶因庫存調整導致營收與獲利波動，整體而言，「車用趨緩、AI 增長」的雙軸結構，仍會是 2026 年第一季常態。
同時，榮惠 - KY 執行買回庫藏股期限並在今天屆滿，計買回 226 張，執行率 75.33%，平均每股買回價格爲 67.55 元；而今天榮惠 - KY 收盤價報 77 元。
榮惠 - KY 在 2025 年第三季營收爲 3.99 億元，毛利率 22.25%，季增 0.47 個百分點，年減 3.31 個百分點，第三季稅後純益 3162 萬元，季增 2.8 倍，年減 57.54%，每股純益 1.52 元。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 榮惠-KY搶進AI水冷散熱供應鏈 2026年獲利估將逐季升溫
- 榮惠-KY 11月營收1.39億元 明年首季AI伺服器訂單能見度佳
- 榮惠-KY前3季EPS 3.23元 明起兩個月將進場買回庫藏300張
- 供應鏈調整近尾聲 榮惠-KY 10月營收1.41億元回溫 月增16.25%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇