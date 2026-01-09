榮惠 12月營收1.48億元創6個月來新高 AI動能明顯挹注Q4獲利

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-09 15:27

PCB 廠榮惠 - KY(6924-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 12 月營收為 1.48 億元，月增 6.6%，創下近 6 個月來新高，年減 8%。榮惠 - KY 在 2025 年全年營收 16.94 億元，則較 2024 年全年 17.63 億元小幅下滑 3.92%。

榮惠-KY董事長劉世璘。(鉅亨網記者張欽發攝)

榮惠 - KY 董事長劉世璘指出，受惠於 GB 系列等 AI 伺服器訂單動能持續增溫，以及 AI 伺服器產品在會計制度採用淨額法認列，看好 2025 年第四季獲利成長力道將明顯優於營收成長力道。自 AI 伺服器客戶的訂單動能，預計還會持續整個 2026 年第一季。

劉世璘表示，以產品別來看，車用訂單受到泰國客戶庫存持續調整影響，整體來說沒有太多變化，但近期 AI 伺服器客戶訂單轉強，已成為成長動能來源，尤其是 AI 伺服器產品在會計上採用的是淨額法來認列營業收入，因此，AI 伺服器訂單對 2025 年第四季獲利挹注效應將會高於營業收入的成長幅度，獲利有望呈現成長趨勢。

劉世璘並指出，來自 AI 伺服器客戶的訂單動能，預計還會持續整個 2026 年第一季，若單獨計算 AI 伺服器訂單帶來的獲利，2026 年第一季預計可較 2025 年第四季成長雙位數，進而彌補車用 PCB 客戶因庫存調整導致營收與獲利波動，整體而言，「車用趨緩、AI 增長」的雙軸結構，仍會是 2026 年第一季常態。

同時，榮惠 - KY 執行買回庫藏股期限並在今天屆滿，計買回 226 張，執行率 75.33%，平均每股買回價格爲 67.55 元；而今天榮惠 - KY 收盤價報 77 元。