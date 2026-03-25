鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-25 19:59

華南金控於今 (25) 日召開法說會，由新任總經理蕭玉美親自主持，揭示集團去年稅後淨利達新台幣 264.24 億元，創下歷史新高。受惠於獲利表現亮眼，蕭玉美明確表示，今年股利絕對數的增加「可以期待」，且將延續以往政策，以發放現金股利為主預計 4 月提報董事會通過後公告。根據集保中心統計，截至 3 月 20 日，華南金控的股東人數已逼近 47 萬大關。

法說會現場，有小股東指出，華南金過去在獲利穩健年度多能提供優渥的股利回饋，參考同業及過往盈餘分配經驗，建議 114 年度的配發率應以 8 成（80%）為目標，以回饋長期支持的股東，且 114 年獲利創下亮眼成績，配發率的高低，將是市場評估華南金資本管理能力的重要指標。

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針對法人關注的股利配發率，蕭玉美說明，過去兩年華南金現金股利配發率均維持在 7 成以上，今年將綜合考量子公司現金股利上繳情形、財務比例、股利配發穩定性、現金流量及各子公司資本需求，並兼顧股東權益。

蕭玉美指出，去年華南金配發現金股利 1.25 元與股票股利 0.1 元，在 114 年獲利創高基石下，今年整體股利水準有望提升，預計 4 月提報董事會通過後正式公告。

為長期提升競爭力及永續發展，華南金控啟動「五年策略發展藍圖」。蕭玉美指出，新藍圖在既有的資本管控基礎上，進一步拉長時間軸，目標是從過去的「小而美」轉向「集團大化」規模發展。

蕭玉美強調，未來五年集團的複合成長率預計將達到高位數（High Single Digits）水平。針對 115 年度（2026 年）的營運目標，預期在持續優化獲利結構與提升資本使用效率的帶動下，今年獲利有望較去年成長一成以上。

在手續費收益方面，華南銀行對財富管理業務展現高度信心。目前華南銀行往來資產達 1 億元以上的高資產客戶數已突破 2300 人。華南銀主管補充，華南銀成立已逾百年，許多長期合作的中小企業夥伴正是高資產業務的主要來源，預期客戶數將隨台灣經濟動能一同成長。