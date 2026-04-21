兆豐金將配發歷來最高現金股利1.75元 殖利率4.44%傲視公股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 19:41

兆豐金 (2886-TW) 今 (21) 日公告董事會通過 114 年度盈餘分派案，擬每股配發現金股利 1.75 元，不僅高於去年的 1.6 元，更創下歷年最高現金股利紀錄。以今日收盤價 39.45 元估算，現金殖利率達 4.44%，總計將發放現金股利 259.58 億元。受惠於去年稅後淨利 350.38 億元續創歷史新高，每股盈餘（EPS）來到 2.37 元，兆豐金持續穩居公股金控領頭羊，在獲利成長與資本結構平衡下，今年回饋股東力道顯著增強。

兆豐金將配發1.75元現金股利 殖利率4.44%傲視公股。（圖：兆豐金提供）

兆豐金控 2025 年全年營運表現亮眼，稅後淨利年增率約 1%，獲利動能穩健。兆 豐金總座日前於法說會中表示，股利政策將參酌往年平均配發率，並以現金股利為主，公告結果符合市場預期，此次盈餘分配期間為 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，董事會決議全數以現金股利發放，並未配發股票股利，也未動用資本公積。

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觀察兆豐金歷年配息走勢，本次配發 1.75 元現金是繼 2018、2019 年配發 1.7 元後的近年高峰。若加計股票股利，今年總股利未超越 2024 年合計發放的 1.8 元（現金 1.5 元加上股票 0.3 元），但單就現金配發額度而言，仍改寫歷史新猷。

回顧過去幾年，兆豐金配息政策穩定，2021 年至 2023 年合計配發額度分別為 1.65 元、1.32 元及 1.8 元，顯示即便面對全球金融環境波動，兆豐金仍展現極強的配息能力。

針對超過 49 萬名股東關心的配發細節，兆豐金表示，本次法定盈餘公積與資本公積均不配發現金，亦不辦理盈餘或資本公積轉增資。

法人分析，兆豐金維持純現金配息政策，反映出內部資本充足且獲利結構優異，無需透過配股擴張股本，這對長期追求穩定收益與高殖利率的投資人而言具備高度吸引力。