鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-14 18:21

兆豐金控今 (14) 日公告 4 月自結盈餘，受惠台股交投熱絡及子公司表現強勁，單月稅後純益衝上 48.57 億元，累計今年前 4 月稅後純益達 142.54 億元，單月及累計獲利雙雙改寫歷史同期新高，累計每股稅後純益（EPS）0.96 元，穩坐公股金控龍頭寶座。

兆豐金前4月大賺142億創史高 EPS 0.96元 證券子公司獲利翻倍成最強助攻。（圖：兆豐提供）

兆豐金 4 月單月獲利月增率達 102.29%，年增率更高達 120.56%，累計前四月獲利則較去年同期成長 38.78%。

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獲利大躍進的主因在於 4 月股市表現亮眼，帶動旗下兆豐銀行與兆豐證券單月獲利皆較 3 月翻倍成長。其中兆豐證券表現最為亮眼，4 月單月稅後純益達 10.79 億元，累計前四月稅後純益 24.25 億元，兩項數據同步刷新歷年同期新高，展現經紀與自營業務的強大爆發力。

核心子公司兆豐銀行，4 月單月稅後純益達 33.76 億元，累計前四月稅後純益正式破百億大關，來到 104.56 億元，年增率為 11.69%。

分析獲利結構，銀行端手續費收入較去年同期顯著增加近 20%，利息淨收益亦隨放款規模擴張成長近 6%。在財務操作方面，雖然換匯交易（SWAP）收益受利差縮減影響有所抵銷，但在股票及基金處分利益支撐下，財務操作整體收益年增率仍維持近 10% 的穩定成長。

除銀行與證券兩大獲利引擎外，其他子公司亦交出亮眼成績單。

兆豐票券累計前四月稅後純益達 11.18 億元，較去年同期增長 44.44%，表現穩健。

兆豐產險表現亦不俗，累計前四月獲利 3.41 億元，年增率 17.5%。