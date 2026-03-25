鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 22:12

王道銀行董事長駱怡君今 (25) 日宣布啟動「王道好影響」投資計畫，除了承諾每年將提撥稅後純益的 0.5% 用於深耕影響力投資之外，更推出第一屆「王道 WE Win」創新女力競賽，獲獎者可獲得投資總額 500 萬元。面對地緣政治挑戰，駱怡君強調，除了加碼美國子行與澳洲市場的布局，同時將貫徹「輕資本、AI 轉型」策略，透過數位化提升資本效率。

王道銀駱怡君揭「輕資本、AI轉型」二大核心戰略 加大美國、南半球布局。(圖/王道銀行提供)

駱怡君表示，根據世界經濟論壇 (WEF) 數據，女性權利要達到平權竟需耗時 123 年，她直言，「我們不能等那麼久，必須有人跳出來縮短這個時間。」

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駱怡君指出，本次推出的「王道 WE Win」創新女力競賽，核心理念在於支持女性創業與永續發展。她強調，女性在創業時往往需兼顧家庭，辛苦程度倍增，「在行內有個說法，幫助一位女性等於幫助一整個家庭，甚至影響更多社會成員。」

對此，王道銀行不僅提供實質的注資，最高可讓單一新創團隊獲得 300 萬元資金，更將影響力制度化。以 2025 年獲利計算，今年將提撥約 915 萬元作為影響力基金，長期扶植對社會、環境有正向貢獻的種子期企業。

面對國際政經局勢動盪與戰爭變數，駱怡君表示，觀察到近期多數動亂集中於北半球，相對而言，南半球如澳洲等國的經濟與法治狀況更趨成熟、安定。

駱怡君透露，王道銀行正積極開拓海外商機，除了加大美國子行的經營幅度、招募在地人才，同時希望將澳洲代表人辦事處升格為分行，並透過新加坡子公司作為東南亞的戰略平台，將王道銀行從「社區銀行」格局提升至國際化金融機構。

針對兩岸三地市場，駱怡君直言，對中國大陸市場持穩健保守態度，主因是復甦力道尚不強勁且不確定因素多。相較之下，她對香港市場感到樂觀，「今年去香港發現外國人變多了，這是一個跨國企業回流的重要指標。」

談及熱門的 AI 題材，駱怡君認為台灣企業極具韌性，但政府在電力等基礎建設與政策開放上的支持也很重要。她指出，AI 的挑戰在於獲利模式，王道銀行內部已透過 AI 競賽挖掘人才，並成立數位發展委員會，推動「輕資本」策略，利用數位產品提升效率，減少資本消耗。

此外，針對虛擬資產發展，駱怡君看好「穩定幣」的前景，由於有法幣支撐、波動較小，王道銀行也會積極研究相關產品，並期待政府能進一步開放法規空間。