鉅亨網新聞中心 2026-03-25 20:10

隨著人工智慧 (AI) 技術的飛速發展，人類對未來職業生涯的焦慮與期待並存。據陸媒《新浪科技》報導，近日，中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院 (AIR) 創始院長張亞勤做出大膽預測：未來 10 年內，人類每周的工作時間可能縮減至僅剩 2 天，且薪資不僅不會減少，反而有望增加。

清華專家預測：2035年人類每周僅需工作兩天且薪資看漲(圖:shutterstock)

機器人時代來臨：2035 年將成關鍵拐點

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張亞勤指出，目前的社會正從體力勞動的束縛中解放，進階到擺脫智力勞動的約束。根據其預測，到 2035 年，全球機器人的數量將達到 70 億至 80 億台，正式超過全球總人口數。這意味著機器人將成為地球上最龐大的勞動力群體，全面接管枯燥、重複且具危險性的機械性工作，包括物流分揀、流水線操作及基礎辦公處理等。

生產力躍升：薪資「不降反升」的背後邏輯

許多人擔心機器人普及會導致失業，但專家認為這將帶來生產力的巨大躍升。張亞勤表示，未來將是 AI(人工智慧) 與 HI(人類智能) 共存的時代，AI 將放大人類的智商，使整個社會的集體智慧大幅增加。

薪資不降反升的關鍵在於「價值創造」的轉變。當基礎、重複的勞動由機器 24 小時不間斷完成時，社會總財富將快速累積。人類將能把精力集中在機器無法替代的頂層設計、創新研發、情感服務及決策領導上。由於個人創造的實際價值倍增，薪水自然隨之水漲船高，人們將擁有更多時間享受生活、追求愛好並實現自我價值。

中國機器人產量領跑全球

這項預測並非空穴來風，而是有實打實的數據支持。數據顯示，2024 年中國工業機器人銷量已佔全球 54%，連續 12 年位居全球之冠。2025 年前三季的產量更已超越 2024 年全年總數，國產市佔率突破 58.5%。此外，中國廠商在全球商用服務機器人市場的出貨量佔比高達 84.7%，且人形機器人預計在 2026 年進入規模化量產階段。

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