鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-25 16:00

太空運算基礎設施商 Ramon.Space，與鴻海 (2317-TW) 旗下子公司鴻佰科技 (Ingrasys)，今 (25) 日宣布擴大雙方合作，共同開發太空資料中心基礎設施，該計畫將支援地球觀測、通訊、政府任務及未來太空服務等領域的新興應用。

隨著衛星軌道產生的數據量持續增長，傳統地面基礎設施面臨日益嚴峻的延遲、頻寬限制、電力供應不足及環境挑戰等，不過，太空資料中心透過將運算、儲存與通訊能力帶入軌道，解決相關問題，並建立一種全新的架構，能即時且大規模地處理太空數據，並支援新型態的衛星任務。

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Ramon.Space 正在開創在軌 (In-orbit) 資料中心，利用其現有的運算、儲存與通訊平台，將具備擴展性的太空基礎設施部署至軌道。Ramon.Space 的技術已克服太空基礎設施的核心挑戰，包括抗輻射性、運算效能、自主運作、能源效率及熱管理。

而鴻佰一直是 Ramon.Space 太空運算產品線製造的重要夥伴，此次擴大合作的重點在於將這些平台轉化為專用、可量產的太空產品線，並利用鴻佰的全球製造專業，支援產品的擴展性、品質及長期部署需求。