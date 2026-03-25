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〈焦點股〉台達電飆漲停寫新天價 市值首度衝破4兆元穩居台股第二大

鉅亨網記者彭昱文 台北

美伊傳出停火消息、國際油價回落，台股今 (25) 日勁揚，盤中大漲逾千點，台達電 (2308-TW) 也隨大盤同步上攻，早盤衝上漲停 1555 元，再度改寫新天價，市值也首度衝破 4 兆元大關，穩居台股市值第 2 大，並與排名第 3 的鴻海市值 2.78 兆元拉大差距。

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〈焦點股〉台達電飆漲停寫新天價 市值首度衝破4兆元穩居台股第二大。(鉅亨網資料照)

台達電董事長鄭平在先前的法說會中表示，今年 AI 資料中心的主要客戶如大型 CSP(雲端服務供應商) 等資本支出規劃明確， AI 電源、液冷散熱解決方案持續放量，今年營運持續成長沒有太大的問題，也較不會有明顯的季節性波動。


由於 AI 需求強勁，台達電也持續在全球擴產，包括泰國、中國及美國皆有新產能開出或在建，雖然預計未來 1-2 年內產能將持續吃緊，但仍足夠使用，內部也評估至 2029 年的需求，在泰國、美國或墨西哥等地興建新廠。

台達電昨日晚間也公告，斥資人民幣 6.77 億元 (約新台幣 31.55 億元)，興建東莞新廠以及郴州五廠，因應未來業務發展所需。


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