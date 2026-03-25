鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-25 12:00

副總統蕭美琴今 (25) 日上午 (美東 24 日) 以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」年度研討會發表談話。蕭美琴以台灣的「安全現況」、「從展示到部署」、「打造創新的實體支柱」及「值得信賴的夥伴關係」等四大面向，闡述台灣在全球和平、科技領導力及民主韌性等領域付諸行動，聚焦台、美間 AI、國防產業夥伴合作關係。

蕭美琴表示，台灣長期處於中國各方面壓力下，無論在海空域、資安與資訊戰，甚至經濟脅迫，因此台灣除了國防支出持續成長，並策略性聚焦於不對稱系統、自主平台、後勤支援及韌性建構，在總統賴清德提出的「全社會防衛韌性」架構下，正加速部隊訓練與民防準備，此倡議將能源、資通訊韌性視為國家生存的支柱，不僅是基礎設施，也深知結合民間創新力量與國防自主生產，是實務運作的必然需求。

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蕭美琴指出，去 (2025) 年秋季舉行的「台北國際航太暨國防工業展」，規模創下台歷年之最，象徵真正的轉捩點，展覽中最令人矚目的並非單一平台，而是日益成熟的產業生態系，透過與美方夥伴的緊密合作，台灣民間產業正將其卓越的商業能力賦予防衛價值。

蕭美琴表示，「看到各項深化台美合作的新倡議接連提出，我們深感振奮」。例如，美國《國防授權法》(NDAA) 新增條款，支持雙方共同開發無人機 (UAS) 與反制無人機系統的能力，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」，為台灣開啟一條超越商業交易的路徑，使我國的產業體系能與分散式且具韌性的生產鏈接軌。

此外，蕭美琴也強調，儘管台灣在太空領域是後起之秀，但憑藉在精密製造、光子、電子及系統整合領域的專長，台企已蓄勢待發，將成為驅動次世代太空科技發展的動力，太空及無人技術不只是單一領域，更是整合感測、運算與快速決策架構的關鍵支柱，但若無基礎設施及健全政策的引導，創新便難以發揮規模效應。因此，台灣正積極投入各類測試設施與銜接機制的建置，致力將研發成果轉化為實務應用，亦致力使安全標準與美國的要求接軌。

蕭美琴說，今年 1 月，台灣工技研院與美國國際無人系統協會建立合作關係，成為首個獲得授權可依據「綠色無人機」計畫認證無人機的非美國機構。此外正導入並擴大「網路安全成熟度模型認證」流程，協助國防產業廠商符合最高資安標準，民間企業也率先制定全球半導體製造設備資安標準（SEMI E187），以確保全球科技製造供應鏈的完整性。

在更宏觀積極的戰略層面上，台灣已啟動「AI 新十大建設」，其中 AI 機器人技術，將確保 AI 不只侷限於數據中心，更能轉化為可部署的實體系統，這些努力將使台、美產業無縫對接，滿足全球對安全零組件與系統日益增長的大規模需求。