鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-23 18:59

總統賴清德今 (23) 日下午主持「全社會防衛韌性委員會第 6 次委員會議」。賴清德在會議前也提出四點分享，在上 (11) 月政府宣布將提出為期 8 年、總經費 1.25 兆美元的國防特別預算，他要再次向國人同胞說明，台灣要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

賴清德強調，台灣要全力發展國防產業、強化國防力量，向世界展現守護國家及維持現狀的堅定決心，防衛韌性除了軍事上有所準備、社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養，期盼全民一起強化因應挑戰的韌性，讓台灣在全球民主防衛網絡扮演不可或缺的角色。

賴清德表示，在今日的韌性共識工作坊，已邀各位顧問和委員，針對五大主軸提出策進建議，也期待稍後的會議，進行更深入的交流。

在會議中，賴清德有四點要和國人分享：第一、今 (2025) 年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損失，也看到國人堅毅不屈的精神。

第二、上周五 (12 月 19 日) 發生的北市隨機襲擊事件震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後不論是中央、地方政府或醫療體系都積極應變。

第三、中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國臺灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。政府除了提出為期 8 年 1.25 兆美元國防特別預算，也強調要全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。