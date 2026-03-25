鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 12:55

中保科攜手啟碁科技 發表「AI雙模隱形守護系統」。(圖：中保科提供)

中保科主管指出，此創新應用並同步智慧城市展亮相，展現智慧照顧與 AI 科技整合的嶄新里程碑。

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依內政部 2026 年初最新人口統計數據，台灣 65 歲以上高齡人口占比，已正式突破 20% 門檻，宣告全面邁入「超高齡社會」。隨之而來的是急迫的居家照護需求，國發會更預估這股「銀光商機」產值將上看 3.6 兆元。

中保科技與啓碁合作提出的「AI 雙模隱形守護系統」—中保愛 (i) 無限服務，以科技力量填補超高齡社會的照護人力缺口，此方案結合啓碁頂尖的資通訊研發實力，以及中保科技獨家的 AI 生活行為分析技術，透過「非侵入式」科技，打造具備高度隱私保護的生活行為判讀體系。

中保科指出，「中保愛 (i) 無限」服務的核心，在於解決高齡長者居家照護的兩大痛點：隱私疑慮與配戴負擔。透過整合啓碁研發的兩項關鍵技術，實現「無須配戴裝置、無須安裝攝影機、無須破壞裝潢」的智慧守護。

此一設計首先透過 Wi-Fi 感測（Wi-Fi Sensing）：利用既有 Wi-Fi 訊號偵測生命脈動，具備 > 98% 的存在偵測率與 > 85% 的呼吸頻率監測準確度，無須監控攝影，即使在浴室、臥室等高隱私區域，也能精準捕捉微細動作與呼吸異常。

中保科指出，設計再利用 AI 電力指紋辨識（NILM）， 可透過智慧電表技術，僅需單點安裝即可識別全屋主要家電狀態（準確度 > 90%）。系統能自動判讀長者是否正在洗衣、看電視或烹飪，並預警電器老化與能源風險。

中保科技董事長林建涵指出，此一設計這將是智慧居家照顧的創新里程碑。未來技術成熟後，將深度串聯中保科 24 小時管制中心。當系統辨識到長者作息異常、呼吸障礙或家中無人卻電器運作異常時，管制中心將同步啟動即時應變與專業人力處理機制。