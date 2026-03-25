鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-25 10:10

據《Middle East Eye》報導，阿曼記者 Salem Al-Juhouri 在英國《BBC》阿拉伯語頻道播出的節目中表示，美國據稱正向波斯灣國家施壓，要求其為美國參與伊朗衝突支付巨額費用。

他說，美國總統川普向阿拉伯盟友開出賬單：要嘛出 5 兆美元延續戰事，要嘛花 2.5 兆美元結束戰爭，這 2.5 兆將用來支付戰爭的開支，並為取得的戰果買單。

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在 Juhouri 的描述中，美國以「保護地區」為由索要費用。據多家專業機構估算，美軍對伊軍事行動每日耗資在 10 億至 20 億美元之間。目前美國或波斯灣國家當局並未證實上述傳聞。

此外，據以色列《Channel 12》周二（24 日）報導，美國政府通過巴基斯坦向伊朗提出一份包含 15 項條件的結束戰爭方案，涵蓋核計畫、飛彈能力及地區問題。

美方主要要求包括：伊朗解除現有核能力、承諾不發展核武、禁止在本土進行鈾濃縮、移交約 60% 高豐度濃縮鈾庫存、拆除納坦茲、伊斯法罕及福爾多等核設施，並允許國際原子能機構（IAEA）全面核查等。

美方還要求伊朗停止支持地區盟友武裝，禁止對其提供資金、指揮及武器支持，並限制彈道飛彈的規模與射程，僅用於防禦用途，同時確保荷姆茲海峽保持開放。

作為交換條件，伊朗可能獲得全面解除國際制裁、美國支持其發展民用核項目，以及取消「快速恢復制裁」機制。