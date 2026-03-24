鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-25 07:47

《Axios》週二 (24 日) 報導，美國推動與伊朗舉行高層和平談判的可能性升溫，最快可望於本週登場，但目前仍在等待德黑蘭方面回應。華府已與巴基斯坦、埃及與土耳其等調解國展開磋商，同時向以色列說明一項結束戰爭的 15 項條件的停火協議，試圖在軍事與外交之間尋求突破。

川普週二表示，美方已與「對的人」接觸，並強調伊朗「非常希望達成協議」。

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然而，伊朗官方否認存在幕後談判，僅承認收到美方傳遞的提案與訊息。部分伊朗官員更指控，華府釋出外交進展訊號，是為穩定市場並爭取軍事部署時間。

據報導，川普政府近期積極測試外交管道，並透過巴基斯坦、埃及與土耳其等國傳遞訊息。巴基斯坦已表態，若雙方同意，願意主辦和平峰會。川普也在社群平台轉發相關訊息，顯示對談判持開放態度。

以色列態度卻明顯保留。以色列總理尼坦雅胡對潛在協議表示關切，擔憂美方可能在未完全達成戰略目標前就提前停火，甚至對伊朗做出重大讓步，進而限制以軍後續行動空間。以色列情報單位亦認為，美伊之間仍存在明顯分歧，對於伊朗是否真已同意讓步抱持高度懷疑。

根據美方提出的 15 項條件的停火協議，包含要求伊朗放棄高濃縮鈾庫存、接受更嚴格的聯合國監督、限制彈道飛彈射程，以及減少對區域代理勢力的支持。

美方積極主張伊朗應達成「零濃縮」目標。消息人士指出，美國聲稱伊朗已對部分條款表達同意，但相關承諾是否具備決策層授權，仍有待確認。

除了期望和談，美國並未放鬆軍事壓力。五角大廈正準備多項升級選項，包括部署來自第 82 空降師的部隊進駐中東 (約逾千人)，以強化潛在地面作戰能力。白宮強調，在外交探索持續進行之際，軍事行動仍將同步推進。

此外，有調解國提出先行暫時停火，以利展開實質談判，但川普政府傾向「邊打邊談」，藉此維持談判籌碼。美以官員普遍預期，即便談判展開，衝突仍可能持續 2 至 3 週。