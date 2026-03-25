鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-25 13:40

根據《華爾街日報》報導，這些公司此前未對外公開過名稱，它們隸屬於一個由防務與科技公司組成的聯盟，目標是在今年夏天完成「金穹」軟體的測試準備。

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據部分知情人士指出，其他參與的還包括網路公司 Aalyria Technologies、AI 新創公司 Scale AI，以及軟體公司 Swoop Technologies。

如果該軟體在實地演示中運作順利，它將可能成為這個價值 1850 億美元防禦系統的基石，也為開發與維護軟體的公司提供長期、潛在數十億美元的商機。

軟體合約已成為軍方採購活動的重要部分。安杜里爾工業公司本月就獲得一項為期十年的合約，價值高達 200 億美元，用以整合美國陸軍的多個專案工作。

「金穹」計畫是美國及其領土防範空中攻擊的重要專案，受到外界高度關注。

軟體是「金穹」計畫的關鍵環節。它將連接用於偵測與追蹤空中威脅的雷達與其他感測器，指揮官可透過軟體控制武器庫，以攔截敵方攻擊。

五角大廈專案負責人 Michael Guetlein 將此軟體形容為「黏著劑」，幫助軍官管理分布在不同軍種的感測器、雷達與飛彈陣列。

他在近期產業會議表示：「我們從第一天起就明白，指揮與控制將會是我們的秘訣。」

軟體重要性的另一個象徵是：「金穹」中，只有這個軟體專案由 Guetlein 的辦公室直接運行；空軍、導彈防禦局及其他國防部單位則管理其他「金穹」計畫。

這個軟體專案的另一個創新之處在於，這些防務公司過去通常直接與五角大廈交易，但在這個聯盟中，它們反而成為科技公司的分包商。

五角大廈官員表示，聯盟今年的目標是展示「金穹」的指揮與控制系統能夠接收來自不同來源的數據、處理資訊並採取行動。