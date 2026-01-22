鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-22 05:42

美國總統川普週三 (21 日) 發文表示，他與北約為緩解格陵蘭緊張局勢所達成的「永久性」協議框架，內容涉及美國與北約夥伴共同參與格陵蘭的關鍵礦產資源，以及「金穹」(Golden Dome) 飛彈防禦系統計畫的相關合作。

川普週三在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，接受 CNBC 專訪時指出，該框架將讓美國與北約夥伴共同參與格陵蘭的關鍵礦產資源與防務相關合作。

他強調，這項安排不僅涉及礦產權益，也包括國防戰略層面的協作。對於協議的期限，川普直言，這將是一項「永久性」的安排。

稍早在世界經濟論壇的演說中，川普已明確排除以武力方式取得格陵蘭的可能性，並呼籲立即就該島未來地位展開談判。

隨後，他在自家媒體 Truth Social 平台發文指出，在就格陵蘭相關議題與北約秘書長呂特達成初步共識，就相關議題達成「未來協議的框架」。如果這項解決方案最終得以落實，將對美國和所有北約成員國都大有裨益。

在此背景下，川普也表示，將取消 2 月 1 日對丹麥及其他歐洲國家實施原先規畫的關稅措施，顯示美歐之間因格陵蘭議題升高的貿易緊張關係暫時降溫。

格陵蘭島隸屬丹麥王國，具備高度自治地位，島內事務由自治政府負責處理，至於外交與國防等事項，則仍由丹麥政府掌管。

根據戰略暨國際研究中心的資料，格陵蘭的稀土儲量位居全球第八。稀土是製造磁鐵的關鍵材料，廣泛應用於武器系統、電動車與電子產品。

川普政府已將建立穩定的稀土供應鏈列為產業政策的重要目標之一，藉此降低美國對中國稀土供應的依賴。

摩根大通早前就預測，最可能的結果將是一項透過談判達成的安排，美國可在不改變主權歸屬的情況下，擴大其在格陵蘭的安全與經濟存在，同時回應美方的核心戰略目標，包括強化北極地區的安全部署、提升飛彈防禦的預警能力，以及取得當地天然資源，而丹麥則得以維持對格陵蘭的主權。

摩根大通稱，格陵蘭被出售給美國的可能性偏低，因為美國並不需要正式的領土控制權，也能達成其既定目標，且相關安排要同時獲得丹麥與格陵蘭方面同意，難度相當高。至於以軍事手段介入的情境，則被視為極端尾端風險，不僅在選民間極不受歡迎，更可能讓北約比北極冰層融化得還快。

Wedbush 分析師 Dan Ives 20 日在給投資人的報告中寫道，和過去一年一樣，「這次也是雷聲大、雨點小」，並樂觀預期，緊張局勢最終將降溫，談判仍會持續進行。

川普上任以來，各項對外政策屢屢轉彎，遭市場譏諷為 TACO(Trump Always Chickens Out)，部分投資人則將格陵蘭發展與過往的貿易談判經驗相互對照，產生某種熟悉感。

回顧歷史，美國曾於 2025 年 10 月與中國達成「潛在貿易協議的框架」，而在 2026 年 1 月，又宣布就格陵蘭達成「未來協議的框架」，引發外界對「框架式協議」實質內容的再度關注。

川普週三補充，未來將由美國副總統范斯、國務卿盧比歐，以及特使魏科夫 (Steve Witkoff) 主導進一步談判，相關細節將隨著磋商進展陸續對外公布。