〈美股盤後〉美傳增派空降部隊 私募信貸憂慮重燃 三大指數全黑

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-25 05:51

美股週二 (24 日) 震盪收低，市場持續消化中東局勢升溫與軍事動態。據報導，美國考慮向中東部署地面精銳部隊，以確保荷姆茲海峽航運暢通，同時私募信貸憂慮重燃，增添市場不確定性。

美伊局勢詭譎 恐慌指數VIX攀高 三大指數全黑 (圖：REUTERS/TPG)

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盤中跌勢於午後擴大。《華爾街日報》指出，美國預計派遣約 3000 名陸軍第 82 空降師士兵前往中東，相關部署命令可能在短時間內下達，但官員表示，尚未決定是否進行地面部隊行動。

另一方面，川普週二於白宮受訪時透露，美國已與伊朗「對的人」展開接觸，伊朗已提出一項「禮物」，作為談判善意的象徵，並指出這與荷姆茲海峽的通行有關。川普再度強調，伊朗「非常想達成協議」。

國際油價在前一日大跌後急彈，西德州原油上漲約 4%，重新站上每桶 91 美元，布蘭特原油亦逼近 104 美元，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國據傳考慮加入對伊戰爭。

私募信貸巨頭 Ares Management 與 Apollo Global Management 近期相繼限制投資人贖回資金，凸顯規模高達 1.8 兆美元的全球私募信貸市場壓力持續升溫。

美股週二 (24 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 84.41 點，或 0.18%，報 46,124.06 點。

那斯達克指數下跌 184.87 點，或 0.84%，報 21,761.89 點。

S&P 500 指數下跌 24.63 點，或 0.37%，報 6,556.37 點。

費城半導體指數上漲 99.58 點，或 1.28%，報 7,872.71 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 286.55 點，或 1.99%，報 14,138.62 點。

標普 11 大板塊走勢分歧，能源與原物料逆勢領漲 (圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數科技巨頭多數走弱。Meta (META-US) 下跌 1.84%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.06%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 3.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.38%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.42%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.57%。

企業新聞

英國晶片設計公司 ARM (ARM-US) 收黑 1.41% 至每股 134.96 美元， ARM 宣布推出一款全新人工智慧資料中心晶片「AGI CPU」，預期將為公司每年帶來數十億美元營收，並象徵其營運策略出現重大轉變。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾爆發員工抗議行動，超過 1,000 名員工在總部所在地費爾德霍芬參與午間罷工，抗議公司裁員計畫。該公司先前宣布將裁員約 1,700 人，約占員工總數 3.8%，作為組織重整的一部分，引發工會與員工不滿。艾司摩爾 (ASML-US) 仍收紅 2.23% 至每股 1201.60 美元。

美國《Clarity Act》對穩定幣收益作出限制，雖尚未定案，但已引發加密產業對監管方向與商業模式的不確定性。Circle (CRCL-US) 與 Coinbase (COIN-US) 股價重挫，投資人憂心 USDC 吸引力下滑、採用速度放緩。

華爾街分析

地緣政治風險持續，Miller Tabak 策略師 Matt Maley 指出，即使美伊談判傳出進展，只要荷姆茲海峽仍處高度限制狀態，市場不確定性仍難以消除。

Man Group Plc 市場策略師 Kristina Hooper 點評，投資人往往傾向維持樂觀，因為更願意相信正面訊號，但她提醒，這種樂觀偏誤可能導致市場定價失真，未能充分反映潛在的下行風險。

RBC Capital Markets 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 在報告中指出，當前局勢並非由單一決策者主導，有別於關稅或格陵蘭議題，中東這場衝突的走向與結局取決於多方勢力的互動與決策。

Macquarie Group 分析師 Thierry Wizman 研判，在美國尚未掌握荷姆茲海峽主導權或於談判中取得更多籌碼前，市場對戰事快速結束的預期仍顯過於樂觀。他並指出，若油價持續維持高檔，聯準會 (Fed) 等主要央行可能被迫維持偏緊政策立場。