鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-24 13:42

受惠於 2 月春節紅包及連假帶動的餐飲消費，LINE Pay Money 2 月轉帳筆數月增 27%、轉帳人數也成長 20%。為回應用戶需求並持續深化日常支付場景，LINE Pay Money 本月起推出分攤付款及好友推薦活動，達成任務即可獲得 LINE POINTS 66 點。

連假助攻！LINE Pay Money轉帳筆數月增27% 平日分帳贈66點數。(圖:LINE Pay Money)

團購商品、外送訂餐及親友聚餐是最常見需要分帳的消費場景，LINE Pay 表示，用戶透過分攤付款與好友轉帳的功能，不僅有效簡化付款流程、加快結帳速度，還能輕鬆記帳，並解決找零或現金不足的問題。

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今年 2 月因春節等連假助攻，餐飲及零售消費表現佳，同步帶動 LINE Pay Money 轉帳亮眼表現，不僅單月轉帳人數和筆數都有 2 成以上成長，日均轉帳人數也增加 17%，顯示轉帳功能已成為用戶高頻次使用的電支服務。

回應市場對轉帳功能的需求，並鼓勵用戶邀請親友加入 LINE Pay Money，體驗便利、快速、安全的支付服務，LINE Pay Money 從 3 月起推出「分攤付款」與「好友推薦」雙重優惠。6 月底前 LINE Pay Money 用戶只要於平日使用分攤付款的功能，每月達 2 次且每筆分擔總金額滿 100 元、每次邀請 3 人以上進行轉帳，成功收款者即可獲得 LINE POINTS 66 點，每月皆達成條件，可月月領取點數回饋。