鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-23 17:35

昕力資訊攜群聯組建主權AI產業聯盟 評估擴大資金合作積極培育台灣AI藍領。(鉅亨網記者吳承諦攝)

針對外界矚目的群聯及昕力資資金合作計畫，群聯執行長潘健成表示，未來是否增加投資將視市場需求而定。昕力資訊董事長姚勝富亦證實，目前公司確實有進一步引入戰略資金與規劃募資的相關考量。雙方期望透過緊密的資本與業務結盟加速推動一體機商轉模式。

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潘健成在會中特別針對台灣人工智慧人才發展提出強烈示警。他引述與國外運算晶片大廠的對談指出，中國目前擁有大量熟練的人工智慧工程師，若台灣不積極培育應用端人才，三年後恐將淪為只能單純販售硬體的窘境。

為解決產業面臨的人才短缺痛點，群聯特別推出造價約十二萬元的訓練專用電腦。公司期盼藉由大幅降低運算硬體成本，協助校園大量培育能直接解決問題的藍領工程師，讓教育體系能真正跟上產業快速發展的步伐。

潘健成進一步分享群聯內部的實際成功經驗，指出導入內部專屬方案後，短短一個月內已成功省下十五名研發人力的工作量。只要這種落地應用的商業模式能在台灣獲得驗證，未來將能快速複製並推廣到全球各個產業。

在業務推廣方面，昕力資訊預期今年內就能看到明確的落地成果，未來更將把此成功模式複製至海外市場。目前除了台灣之外，公司也正積極佈建東南亞與日本市場，期望藉由整合式交付模式加速全球企業導入相關技術的節奏。

姚勝富表示市場目前並不缺乏運算技術，真正的瓶頸在於如何將技術順利對接至企業的實際營運流程。昕力資訊在聯盟中將扮演營運平台與業務協調的核心角色，負責統籌客戶報價以及後續的軟硬體資源分配。