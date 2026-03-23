昕力資訊攜群聯組建主權AI產業聯盟 評估擴大資金合作積極培育台灣AI藍領
鉅亨網記者吳承諦 台北
昕力資 (7781-TW) 今 (23) 日攜手群聯 (8299-TW) 及十家國內知名軟硬體夥伴正式成立主權人工智慧產業聯盟。該聯盟主打軟硬體整合與整機交付的商業模式，並在發表會現場獲得國泰金 (2882-TW) 與台達電 (2308-TW) 兩大指標企業正式簽約導入。
針對外界矚目的群聯及昕力資資金合作計畫，群聯執行長潘健成表示，未來是否增加投資將視市場需求而定。昕力資訊董事長姚勝富亦證實，目前公司確實有進一步引入戰略資金與規劃募資的相關考量。雙方期望透過緊密的資本與業務結盟加速推動一體機商轉模式。
潘健成在會中特別針對台灣人工智慧人才發展提出強烈示警。他引述與國外運算晶片大廠的對談指出，中國目前擁有大量熟練的人工智慧工程師，若台灣不積極培育應用端人才，三年後恐將淪為只能單純販售硬體的窘境。
為解決產業面臨的人才短缺痛點，群聯特別推出造價約十二萬元的訓練專用電腦。公司期盼藉由大幅降低運算硬體成本，協助校園大量培育能直接解決問題的藍領工程師，讓教育體系能真正跟上產業快速發展的步伐。
潘健成進一步分享群聯內部的實際成功經驗，指出導入內部專屬方案後，短短一個月內已成功省下十五名研發人力的工作量。只要這種落地應用的商業模式能在台灣獲得驗證，未來將能快速複製並推廣到全球各個產業。
在業務推廣方面，昕力資訊預期今年內就能看到明確的落地成果，未來更將把此成功模式複製至海外市場。目前除了台灣之外，公司也正積極佈建東南亞與日本市場，期望藉由整合式交付模式加速全球企業導入相關技術的節奏。
姚勝富表示市場目前並不缺乏運算技術，真正的瓶頸在於如何將技術順利對接至企業的實際營運流程。昕力資訊在聯盟中將扮演營運平台與業務協調的核心角色，負責統籌客戶報價以及後續的軟硬體資源分配。
該聯盟所打造的台灣標準主推百分之百地端部署與物理隔離，完全符合歐盟與台灣的嚴格資安規範。國泰金控與台達電子皆認為這種軟硬整合的一站式一體機服務能大幅降低導入門檻，有效解決企業在技術轉型時遭遇的高成本與資安隱私痛點。
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