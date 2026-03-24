宏碁強攻智慧移動商機 台北自行車展秀多款電輔車與滑板車新品
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 因應淨零碳排與永續城市發展趨勢，將於 25 日登場的 2026 台北國際自行車展發表多款智慧移動新品。宏碁此次在南港展覽館二館四樓展出折疊電動輔助自行車以及電動滑板車等多元車款，進一步完善都會通勤與極致性能的騎行場景。
宏碁營運長高樹國指出，智慧移動正逐漸成為科技與生活融合的重要場景，未來的移動體驗將轉變為結合科技與數據的智慧生活平台。公司將持續運用資通訊核心能力，拓展智慧移動的創新應用與產品版圖。
針對都市空間受限的痛點，宏碁首度推出兩款折疊電動輔助自行車，滿足通勤需求並打造更具彈性的城市移動體驗。其中一款採用輕量化鎂合金折疊車架設計並搭載最高 45Nm 扭力輸出的電機，另一款則配備四連桿避震折疊結構與七速變速系統，兩款新車預計將於第三季在台灣市場搶先推出。
在城市騎行應用方面，宏碁專為城市探索設計的胖胎電輔車配備可擴充載物配置，續航里程最長可達六十公里且同樣預計第三季於台灣上市。現場亦同步展出具備高度擴充性與倒插可調式避震系統的特仕版改裝胖胎電輔車，呈現兼具極致性能與潮流風格的騎行定位。
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