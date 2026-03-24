美國五角大廈考慮調3,000空降兵 支援伊朗戰爭
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國五角大廈正考慮從陸軍第 82 空降師抽調一個大約 3,000 人的作戰旅，支援伊朗戰爭，可能會用於奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島。
五角大廈官員說，這支部隊將來自第 82 空降師下轄「即時反應部隊」，具備在 18 小時內部署至全球任何地點的能力。
據《紐約時報》周一（23 日）報導，美國官員表示，軍方還在考慮另一項奪取哈爾克島的方案，由正在開赴中東的第 31 海軍陸戰隊遠征隊約 2,500 人發起進攻。美軍對該島發起首輪攻擊之後，第 82 空降師作戰旅可用於接替和輪換。
《紐約時報》指出，五角大廈和美軍中央司令部尚未就奪島下達任何命令。
另據《ABC News》等美國媒體 20 日報導，「拳師號」兩棲攻擊艦等 3 艘軍艦和第 11 海軍陸戰隊遠征隊已從加州港城聖迭戈啟程，預計抵達中東至少需要三周。數天前，五角大廈已從日本調派美軍「的黎波里號」兩棲攻擊艦運載第 31 海軍陸戰隊遠征隊前往中東，預計本周晚些時候抵達。
哈爾克島位於波斯灣西北部，距離伊朗海岸大約 25 公里，長約 6 公里、寬約 3 公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗 90% 原油都從這裡出口。
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