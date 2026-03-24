鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-24 11:33

ETF 股王元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 即將以 1 拆 22 進行分割，今 (24) 日為分割前最後交易日，後續 3/25 起暫停交易，至 3/31 恢復交易，屆時將成為市場上最便宜的台股正 2 ETF。

00631L 追蹤「臺灣 50 指數」單日正向兩倍報酬，由於具備複利效果，多頭行情波段明確時，00631L 的累積報酬會超過同期間 0050 的兩倍報酬。統計 00631L 成立以來截至 3/23 報酬達 2102%，大幅超越 0050 的 560%，績效特性逐漸得到市場關注，並推薦可用一半的本金來操作 00631L，就能滾出超越 All In 0050 的報酬率。

‌



據集保結算所 3/20 當周資料顯示，00631L 總投資人數 8.3 萬人，其中零股投資人數多達 5.7 萬人，以目前 1 拆 22 架構下，持有 46 股以上零股投資人即可轉為 1 張以上，未來可進行整張交易，或用分割後較低價格補足剩餘零股至整張，增加交易彈性。

至於對比直接操作台指期，除了 00631L 會由投信管控槓桿倍數目標為 2 倍，損益波動相對可控，若面對下跌市況，00631L 投資人不用額外補保證金，最大虧損最多為投入本金 (買入股款)。簡單而言，00631L 為槓桿倍數穩定，且期貨交易風險由投信管理與承擔的投資工具，具有極大的交易便利性與優勢。

近期台股走勢震盪，00631L 也成為不少投資人加碼標的，統計 3 月以來至 19 日，00631L 累積淨申購金額達 153 億元，其中 3/4、3/9 台股大跌兩日合計逾 76 億，最新規模與投資人數分別來到 729 億、8.3 萬人新高。

00631L 於 3/25 至 3/30 暫停交易，3/31 將以新價格恢復交易，會以最後交易 (3/24) 基金淨值進行分割，惟至 3/31 恢復交易前仍會波動，故可參考元大投信官網公布之 00631L 3/30 基金淨值，及 3/31 盤中即時估計淨值。

法人分析，在 AI、高效能運算及半導體產業持續帶動下，權值股仍具長線成長動能，在台股多頭格局未明顯改變的情況下，台股正 2 系列商品成為市場資金放大報酬的重要工具。如今 00631L 分割後將成為市場中最便宜、低門檻的正 2 標的，依過往 0050、0052 經驗，預計將再掀起一波全新交易熱潮。