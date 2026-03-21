鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-21 08:11

3 月步入下半場，下周也將迎來本月新基金 IPO 超級日，3 月 23 日將有 5 檔新產品開募，且全數為主動式 ETF，足見台灣市場的主動式 ETF 發展越趨蓬勃，這五檔產品投資標的類型橫跨海外股票、台股及債券，在越來越多投信加入發行行列下，可望持續提升 ETF 產品多元性。

3/23 IPO超級日！5檔主動式ETF新兵齊開募 橫跨美股、台股、債券。(圖：shutterstock)

包括首檔以美國全產業為布局範疇、力求掌握美股輪動增長行情的主動群益美國增長 (00997A-TW)，以及著眼於全球金融業前景的主動復華金融股息 (00998A-TW)、主動復華金融債息 (00986D-TW)，還有兩檔主動式台股 ETF 也將加入戰局，分別為主動國泰動能高息 (00400A-TW) 及主動摩根台灣鑫收 (00401A-TW)。

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主動群益美國增長 ETF 經理人吳承恕表示，近期中東衝突導致掀起能源危機擔憂，令全球股市波動加劇，但也正好突顯出主動操作的優勢，能因應市況靈活調整配置。

以美國市場來看，過往經驗顯示地緣衝突對股市影響多為短暫，不致造成經濟與產業趨勢的根本變化，無礙於溫和成長的長期經濟趨勢，加上美股企業營運保有韌性，今年又逢期中選舉，川普政府也提出包括產業發展計畫、企業併購審查鬆綁等利多政策，皆有助支撐美股表現，而在地緣政治不確定性並存下，主動式美股 ETF 正能協助投資人市況多變的環境中，動態掌握美股行情。