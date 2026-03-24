鉅亨網編輯林羿君 2026-03-24 12:00

美國總統川普從發出「48 小時摧毀伊朗發電廠」的最後通牒，突然轉向擁抱外交，宣稱雙方進行了「良好且富有成效」的對話。《華爾街日報》披露，這場政策「髮夾彎」的背後，並非偶然，而是埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯與巴基斯坦四國外長密集斡旋，進一步催生美伊高層可能面對面會談的構想。

川普政策急轉彎內幕曝光：四國奔走斡旋 美伊將面對面談判。(圖:shutterstock)

尋找「消失的對談者」

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報導指出，外交轉向的起點始於上週四，四國外長秘密齊聚沙烏地首都利雅德，試圖為伊朗戰爭開闢外交出路。談判初期即面臨重大障礙「找不到窗口」，因為伊朗原本與西方接觸的關鍵人物、國家安全顧問拉里賈尼才剛被以色列擊斃。

然而，埃及情報部門展現了關鍵影響力。他們設法繞過傳統外交途徑，直接與伊朗權力核心「伊斯蘭革命衛隊」建立溝通管道，並提出先「停火 5 天」以建立互信的提議。

這場跨國斡旋，為人在佛羅里達州海湖莊園的川普提供了政策轉向的基礎。美方官員坦言，川普此時正承受巨大的政治與經濟壓力，急於結束戰爭。

從 48 小時開打到握手

就在中東密集磋商進行之際，美國政策也出現戲劇性轉折。上週六，川普仍向伊朗發出強硬最後通牒，要求 48 小時內重開荷姆茲海峽，否則將摧毀其發電設施。短短兩天後，隨著利雅德會談訊息傳入白宮，川普迅速改變立場，轉而擁抱外交途徑，並延後軍事行動。

他週一對外宣稱與伊朗進行了極佳的對話，並稱部分伊朗領導人「非常理性且可靠」。

消息人士透露，美伊雙方已初步討論於本週晚些時候，在巴基斯坦或土耳其舉行面對面會談。美方可能派出的代表團名單包括特使維特科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner），甚至副總統萬斯（JD Vance）也可能親自出席。

儘管伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在公開場合仍維持強硬言論，否認談判存在，但專家分析這更像是對內的政治修辭。

消息公開前 市場先現「神預測」

令人側目的是，在川普正式發布停火意圖的推文前，預測市場與期貨市場已出現明顯的「偷跑」現象。在預測平台 Polymarket 上，有 10 個新開帳戶在消息公開前夕，突然大手筆重押「美伊停火」，總投入金額約 16 萬美元。川普發文後，這些神祕帳號的帳面獲利瞬間飆破 30 萬美元（約 960 萬台幣）。

傳統金融市場同樣驚現異象。紐約時間週一早上 6 點 50 分，原本交投清淡的標普 500 期貨與原油期貨同步湧現異常放量。15 分鐘後，川普發文的消息引發資產反彈，道瓊與標普 500 隨後創下 2 月初以來最大單日漲幅，原油期貨則暴跌 11%。

這種精準到「分鐘」的進場時機，引發美國證監會（SEC）與各界對內線交易的強烈質疑。

荷姆茲成權力角逐的下一個核心

即便走向談判桌，荷姆茲海峽的控制權仍是各方角力的焦點。這條掌握全球 20% 石油貿易的水道，究竟該由誰管理？

阿拉伯國家呼籲成立「中立委員會」監管，伊朗方面則要求比照埃及蘇伊士運河模式，對過境船隻「收費」。此提議遭到沙烏地阿拉伯強烈反對，擔心這將賦予伊朗長久的能源影響力。

隨著伊朗新任最高領袖穆吉塔巴掌權，美方必須面對一個更為強硬的德黑蘭政權。然而，川普本人似乎對親自掌握局勢信心滿滿，被問及戰後誰控制海峽時，他竟回答：「或許是我——我和阿亞圖拉（伊朗領袖）。」