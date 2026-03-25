鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 11:01

台股 ETF 持續蓬勃發展，觀察台股近 2000 檔股票，去 (2025) 年僅 296 檔績效勝過大盤，大盤平均報酬為 25.7%，但能擊敗大盤的個股平均報酬卻高達 80%。國泰投信表示，這代表若無足夠研究與資訊來源，散戶想要自行從眾多個股中挑選贏家，實際難度遠高於過往；尤其對缺乏時間研究個股的一般上班族而言，要持續在個股操作中取勝，門檻已越來越高，透過主動式基金或 ETF，讓專家操盤會更加省心。

2025僅15%個股漲贏大盤 法人：川普投顧掀動盪 主動選股搶占長線利多。(鉅亨網資料照)

國泰投信 ETF 研究團隊指出，自 2021 年以來，台股漲勢呈現越來越呈現「集中化」的趨勢，觀察 2021 年仍有 680 檔個股勝過大盤，占比約 40%；2022 年更攀升至 1190 檔、占比達 68%。然而，到了 2024 年生成式 AI 元年，勝過大盤者驟降至僅 407 檔，占比剩兩成；2025 年更進一步下滑至僅約 15%。

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從報酬表現來看，大盤近 3 年 (2023–2025) 含息報酬率都未突破 30%，但能領先大盤的個股平均報酬卻落在 70% 至 85% 區間，反映市場獲利分布快速收斂。當股價表現聚焦於少數主流企業時，投資人若僅以自行研究當作依據，很容易因資訊不足而錯過真正具備成長潛力的標的。

國泰投信首檔台股主動式 ETF「國泰台股動能高息主動式 ETF(00400A-TW)」自 23 日起啟動募集，今 (25) 日迎來募集最終日，在台股資金豐沛、產業基本面穩健，以及 2026 年企業獲利預估將達雙位數成長的三大利多支撐下，正是透過主動式管理優勢，提前布局台股長線成長動能的最佳契機。

00400A 經理人梁恩溢表示，AI 趨勢已成為帶動台股創高的重要力量，但個股集中程度也隨之加劇，對一般投資人而言「選產業、挑企業」比以往更具挑戰。在題材快速輪動、短線消息不斷的環境中，投資人常因情緒波動而頻繁進出，導致與長線成長契機擦身而過；許多具備實力的強勢族群，也往往在市場雜音干擾下，被非理性拋售而低估。

此時，團隊研究顯得格外重要，透過拜訪企業、交叉比對供應鏈資訊、掌握產業週期變化，才能真正理解哪些公司具備受惠 AI、半導體、PCB、記憶體等產業長線趨勢的能力。股市的短期波動常由情緒主導，但中長期仍需回到企業獲利基本面，主動選股能協助投資人提高在震盪中的勝率。