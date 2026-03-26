鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-26 08:00

說到主動式 ETF 的資優生，大家一定對統一投信不陌生！不只主動統一台股增長 (00981A-TW) 強到沒朋友，主動統一全球創新 (00988A-TW) 也拿下海外型績效王。統一投信趁勝追擊，即將在 4/22~4/24 募集「統一台股升級 50 主動式 ETF」(00403A-TW)，也備受矚目。

大家都知道，選擇主動式 ETF 有兩大關鍵，第一是經理人操盤實力，第二是投信公司投研團隊的專業力。

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台股受到中東戰火反覆影響，大盤大起大落，今年以來漲 12.6%，張哲瑋操盤的統一台灣動力基金今年漲 25.91%、統一大滿貫基金漲 25.52%。主動野村台灣 50 漲 19.18%，主動復華未來 50 漲 16.75%。可以看出無懼中東戰火，張哲瑋操盤實績相當亮眼。

進一步拉長 5 年來看，統一台灣動力基金漲 312.34%、統一大滿貫基金漲 227.24%，都完勝大盤的 103.42%。

進一步研究張哲瑋的經歷，可以發現，他曾任職於全球知名的科技產業研究機構集邦科技擔任分析師，專精於半導體與科技產業。接著從券商跟投信研究員基層做起，也有外商投信操盤的經驗，投資研究資歷有 17 年，在統一投信已經操盤 5 年，其過去的長期操盤實績，是 00403A 吸引市場目光最大的信任基礎。