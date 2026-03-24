鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 11:30

受到中東衝突引發的通膨擔憂及全球升息預期升溫影響，現貨金價周二 (24 日) 持續走弱，失守每盎司 4400 美元大關，朝連 10 日收跌頹勢邁進，今年表現更由漲轉跌，上周更創下 1983 年以來的單周最大跌幅紀錄。

世界黃金協會 (WGC) 最新表示，隨著債券殖利率大幅攀升，黃金正承受明顯壓力，而當前市場波動的速度與廣度，令人聯想到 2008 年和 2020 年時的「流動性暫時壓倒基本面」的風險厭惡階段。

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WGC 分析師在最新一期《每週市場監測》中指出，市場目前仍在爭論本輪金價持續走弱的真正驅動因素。實質收益率大幅上升、市場預期政策利率將在今年進一步走高，再加上去槓桿和獲利了結，都對市場情緒構成打壓。中東衝突若持續時間過長，將令人擔憂，因這不僅會帶來人道主義和地緣政治風險，也會增加經濟停滯以及工業投入品價格上升的威脅。

WGC 表示，目前黃金市場處於明顯的「觀望模式」，由於本周缺乏重要經濟數據，金價接下來料將跟隨伊朗衝突的每日進展波動。任何荷姆茲海峽重啟跡象都可能幫助重建市場信心。相反地，市場對進一步升息預期可能會升温。在此情境下，停滯性通膨風險可能上升，而黃金在歷史上往往對停滯性通膨環境表現較好，但目前市場交易主線仍是流動性擔憂，而不是黃金長期基本面。

從技術角度看，WGC 認為，金價進一步跌破 2 月初低點每盎司 4403 美元後，已經刷新今年來新低，這一走勢本身又進一步強化拋售動能。下一關鍵支撐區間位於 4090 至 4066 美元之間，這一區間同時涵盖 2022 年至 2025 年上漲趨勢的 38.2% 回檔位置以及 200 日均線。

WGC 表示，考慮到當前黃金淨多頭部位相對角度看來已處於較低水平，基本判斷是金價有望在上述區域嘗試尋找階段性底部。

不過，WGC 也示警金價若繼續走弱，並收於 4090 至 4066 美元區間下方，則將預示進一步下跌風險，下一支撐價位則看向 2025 年 10 月低點 3887 美元，上方阻力位置初步位於 4736 美元，隨後是 4844 美元。短期內，只要金價仍處於 13 日指數移動均線和 55 日簡單移動均線對應的 4922 至 4932 美元下方，短線風險仍偏向繼續下行。