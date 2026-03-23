鉅亨網編譯許家華 2026-03-24 04:15

美國總統川普周一 (23 日) 表示，美國與伊朗過去一天已展開談判，雙方在多項議題上出現「重大共識」，並暗示有機會在短期內達成協議，為持續升溫的衝突降溫。

川普指出，其中東特使 Steve Witkoff 與女婿兼顧問 Jared Kushner 於周日已與伊朗方面接觸，相關對話將於周一持續進行。他在佛羅里達向媒體表示，雙方對話「非常強勁」，甚至「幾乎在所有重點上都有共識」。

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川普隨後在田納西州孟菲斯進一步強調，這次談判與過去不同，伊朗「是認真的」，並表示將給談判約 5 天時間觀察進展，「最終可能會形成一項對各方都非常有利的協議」。

不過，川普並未透露美方接觸的具體對象，僅表示並非伊朗最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼 (Mojtaba Khamenei)，但強調目前接觸的是「最受尊敬、具領導地位的人物」。對此，伊朗官方媒體法爾斯通訊社則引述消息人士否認與美方存在任何直接或間接溝通。

在軍事層面，川普當天稍早亦對先前強硬立場有所調整，宣布暫緩對伊朗電力網與能源基礎設施發動攻擊的計畫。此前他曾威脅，若德黑蘭未在 48 小時內「全面開放」荷姆茲海峽供所有船隻通行，將摧毀其電力設施，並設定美東時間周一晚間約 7 時 44 分為最後期限。

伊朗方面則警告，若美國對其電力系統動手，將反擊以色列的發電設施，以及波斯灣地區為美軍基地供電的相關網絡，使緊張局勢進一步升高。

目前伊朗方面的攻擊已使荷姆茲海峽幾近封閉，該水道承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸。川普表示，若談判順利，海峽將「很快重新開放」，甚至可能由雙方「共同管理」，但未具體說明實際機制，僅語帶保留地稱「也許是我，也許是下一任宗教領袖」。