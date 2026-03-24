俄兩大石油港遭襲 170萬桶出口受阻 全球供應再受衝擊

鉅亨網新聞中心 2026-03-24 09:08

俄羅斯波羅的海兩大石油裝運港近日遭無人機襲擊，導致出口業務中斷。能源業人士指出，位於列寧格勒州的普里莫爾斯克港與烏斯季盧加港於 22 日至 23 日凌晨遭烏克蘭無人機攻擊後，自 22 日起原油與燃料出口已暫停，在中東局勢緊張背景下，引發市場對全球能源供應進一步收緊的憂慮。

（圖：Shutterstock)

兩座港口相距約 80 公里，為俄羅斯西北重要能源出口樞紐。普里莫爾斯克港主要負責烏拉爾原油及優質柴油出口，每日處理能力超過 100 萬桶；烏斯季盧加港則每日出口約 70 萬桶石油，是俄羅斯對歐洲市場的重要供應通道。

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根據俄羅斯官方通報，列寧格勒州州長 Alexander Drozdenko 表示，俄方防空系統在 22 日至 23 日凌晨攔截逾 70 架無人機，但攻擊仍導致普里莫爾斯克港多個燃料儲罐起火，港口人員緊急疏散，滅火作業持續進行中。當局未明確說明烏斯季盧加港受損情況。

營運上述港口的 Transneft 尚未對出口中斷消息做出回應。不過市場人士指出，兩大港口同時停運，對全球原油供應影響不容忽視。

此次攻擊並非首次發生。去年 9 月，兩座港口亦曾遭無人機襲擊，導致油輪、泵站起火並迫使裝運暫停。此外，本月稍早俄羅斯黑海最大港口新羅西斯克的石油出口亦因無人機攻擊受阻，顯示能源設施持續成為衝突焦點。

分析指出，自俄烏衝突延續超過 4 年以來，雙方持續以無人機與飛彈攻擊彼此基礎設施，烏方頻繁鎖定俄羅斯石油出口設施與煉油廠，以削弱其能源收入來源。

在此次襲擊影響下，俄羅斯聖彼得堡普爾科沃國際機場一度暫停航班起降，直至當地時間 23 日上午 9 時解除禁飛令。