〈能源盤後〉川普稱美伊有「重大共識」 油價急殺11% 市場押注衝突降溫

鉅亨網編譯許家華 2026-03-24 05:20

國際油價周一 (23 日) 重挫逾一成，主因美國總統川普宣布暫緩對 Iran 電力設施發動軍事打擊 5 天，並表示雙方談判已出現「重大共識」，市場對中東衝突降溫的預期迅速升溫。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 12.25 美元，跌幅 10.9%，收在每桶 99.94 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 下跌 10.10 美元，跌幅 10.3%，收在 88.13 美元。

盤中油價一度暴跌近 15%，隨後因伊朗宣布對以色列發動新一輪攻擊並否認與美方談判，跌幅略為收斂。

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近期油價劇烈波動，布蘭特原油上周五創下 2022 年 7 月以來新高，帶動兩大原油指標的 30 天期貨波動率升至 2022 年 4 月以來最高水平。美國汽油與柴油期貨價格同樣在上周創高後，周一同步回落約 10%。

儘管市場短線因談判消息轉趨樂觀，但供應面依然緊張。中東戰事已持續約 4 周，並重創能源設施，使荷姆茲海峽幾乎全面封鎖。該水道負責全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸，對能源供應具有關鍵地位。目前僅有少數油輪仍能通行，例如周一有兩艘載運液化石油氣的油輪自阿聯與科威特出發前往印度，但整體航運仍大致停擺。

分析師估計，中東地區每日原油供應已減少約 700 萬至 1000 萬桶。國際能源署 (IEA) 執行長 Fatih Birol 更直言，當前危機「嚴重程度超過 1970 年代兩次石油危機的總和」。

供應緊縮已迫使政策出現調整。市場人士指出，美國已暫時放寬對俄羅斯與伊朗在海上運輸石油的制裁，印度煉油商計畫恢復採購伊朗原油，亞洲其他地區亦在評估跟進。另一方面，美國能源部長 Chris Wright 表示，在與伊朗衝突期間，美國「極不可能」釋出戰略石油儲備以平抑市場。

全球能源供應鏈同樣出現連鎖反應。俄羅斯波羅的海港口烏斯季盧加在無人機攻擊警報解除後恢復裝載作業，但鄰近的普里莫爾斯克仍因空襲關閉，進一步加劇供應短缺。

宏觀經濟層面亦受到衝擊。美國聯準會理事 Stephen Miran 表示，目前仍難判斷能源價格飆升對通膨的最終影響，但仍傾向支持降息以維持就業市場穩定。日本方面，日本央行正為 4 月可能調整政策鋪路，在日元疲弱與能源價格上升的雙重壓力下，不排除升息可能。日本政府亦考慮介入原油期貨市場以抑制價格波動。