鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-23 19:22

摩根投信與 LINE Bank 近日公布 2026 台股投資人 DNA 問卷調查 ，顯示台股加權指數即便突破 3 萬點高位，仍有 58% 民眾看好大盤並願意持續加碼 。調查發現投資經驗愈豐富者加碼意願愈強，且投資人對台股 ETF 的偏好正發生質變，不再滿足於單一功能，已有 48% 受訪者轉向追求「市值成長與穩定配息」兼具的新策略 。同時，甫進入市場一年的主動式 ETF 獲得 55% 投資人青睞，顯示主動式管理在 3 萬點時代的重要性顯著提升 。

對台股ETF偏好發生「質變」！調查：近半股民轉向追求成長+配息ETF。（圖：shutterstock）

根據集保資料，3 月初台股 ETF 受益人大增 59.7 萬人，顯示地緣衝突並未冷卻投資熱情 。摩根投信指出，這波震盪中呈現「資歷越深、越敢加碼」的現象 。投資經驗 5 年以上的資深族群，積極加碼意願高達 69.7% ；即便是一年以下的投資新手，亦有 52.8% 願意加碼 。

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在產品偏好方面，傳統單一風格的吸引力有所調整 。追求資產成長的市值型比例為 37%，而純追求現金流的配息型則降至 15% 。高達 48% 的投資人選擇「進化新物種」，希望在持續領息的同時，也能享有台股成長動能 。此外，50 歲以上的資深投資人對主動式 ETF 的接受度最高，比例達 61.6% 。

為了回應市場需求，摩根投信推出台灣首檔紀律性執行掩護性買權策略的主動式 ETF「摩根台灣鑫收益主動式 ETF 」(00401A-TW) 。摩根投信董事長唐德瑜表示，此策略旨在解決投資人「想要高配息但淨值難推進」或「想要追成長但淨值高波動」的痛點 。透過權利金收益基礎，經理團隊有更大空間布局高成長股票，力求收益與成長兼得 。