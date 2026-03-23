鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-23 15:29

美伊衝突仍未平息，「川普投顧」訊號偏空，台股今 (23) 日失守 3 萬 3 關卡，買盤指標元大台灣 50(0050-TW) 單日成交金額再破百億，3 月以來已大增逾 34 萬投資人，買超金額突破千億，再創新高。

指數震盪之際，投資人持續進場低接市值型 ETF，元大台灣 50(0050-TW) 單周投資人數激增 5.8 萬人，再創新高，統計 3 月以來已大增 34.2 萬投資人，改寫 2025 年 11 月增 23.1 萬人的單月新高，法人指出，本周若台股持續震盪，預估 0050 將挑戰月增 40 萬人以上紀錄。

‌



法人分析，市值型 ETF 在震盪市況仍可獲資金追捧，主因持有標的為大型權值股，無論從潛在護盤或是未來反彈空間角度，都值得在回檔時逢低布局。統計 2025 年 4 月 9 日川普對等關稅事件後，0050 隨大盤反彈至年底績效突破 80%，表現亮眼。

從投資人深知反彈威力後，資金加碼 0050 力道愈趨猛烈，統計 3 月美伊戰爭以來，累積三月以來淨申購金額 1115 億元，已突破 2025 年 11 月淨申購 896 億，呈現「愈震盪愈買」的現象。

法人指出，相較其他市值型 ETF，0050 具備規模大、流動性佳及成分股高度集中於台股核心權值股等優勢，2023 年以來至 2026 年 3 月 20 日，臺灣 50 指數累積含息總報酬 208.8%，勝出大盤含息報酬率 160.7% 約 48 個百分點。未來隨著戰事趨緩，資金重回軌道後，依過往歷史經驗，可望由龍頭權值股優先受惠。