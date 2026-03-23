如何找到做空標的？渾水創辦人揭露做空SoFi關鍵：魔鬼藏在「這報告」裡
鉅亨網編譯莊閔棻
以揭露企業問題聞名的做空機構創辦人 Carson Block，近日再度出手，將矛頭指向金融科技公司 SoFi(SOFI-US) ，並分享了他如何判斷並做空一家公司。
根據《Business Insider》報導，創立投資公司渾水研究（Muddy Waters Research）的知名激進做空人 Block，於 2011 年在華爾街一戰成名。
當時，他指控中國農業公司 Sino-Forest 涉及詐欺。Block 的做空行動使 Sino-Forest 市值蒸發數十億美元；Sino-Forest 投資人還包括避險基金億萬富富翁 John Paulson 等重量級人物。
此後，渾水研究陸續發布更多做空報告，最近一次則鎖定 SoFi，並指稱該公司是一台「財務工程的跑步機」。
渾水在報告中指出，SoFi「是一台財務工程的跑步機，而非健康成長的放貸業務」。
報告進一步批評，SoFi 透過類似奇異資融的貸款評價方式，以及帶有安然（Enron ）風格的表外結構，將借款偽裝為收入，使管理層得以達成獎金目標，同時持續稀釋股東權益。
對此，SoFi 發表聲明反駁渾水研究的指控，稱報告內容不準確，且其並不了解 SoFi 的商業模式。
Block 表示：「我們確實時常被告。我從事這行將近 16 年，在法律訴訟方面，我們從未敗訴。」
渾水研究篩選做空標的
在 SoFi 報告發布後，Block 接受《Business Insider》訪問，說明他如何篩選做空標的。
他回憶，過去曾有避險基金主動向其公司提供潛在做空名單，也就是這些基金已經押注看空的企業。
然而，隨著投資環境轉變，他的團隊已發展出新的方法，來識別具有重大警訊的公司。
Block 指出，他並不特別依賴量化篩選工具，因為這類方法往往產生不可靠的結果；相較之下，他更傾向採用傳統研究方式，從企業行為中尋找異常訊號。
Block 表示：「對我來說，一開始最有意思的做法，是把公司過去四年所有電話會議或法說會的逐字稿列印出來，從最早一路讀到最新。」
他補充，會特別留意其中的情緒性語言，以及那些曾被大力宣傳、卻之後無聲無息消失、沒有任何解釋的大型計畫。
他指出，自己也會關注會議中那些被提出、但未被回答的問題。在他看來，直接閱讀逐字稿比聆聽會議更有效，因為聽眾可能會錯過快速帶過的細節，或未察覺企業高層刻意迴避問題的情況。
Block 表示，他正是運用這套方法，建立對 SoFi 的做空論點。
在他看來，「如果一切看起來好得不真實，那通常就不是真的。」他舉例指出，渾水研究曾於 2025 年放空的科技公司 Applovin (APP-US) ，並指控其有不當行為。
Block 認為，該公司股價上漲過快、過猛，加上內部人持續大量拋售，都是重要警訊。他最近做空的另一個例子是 elf 美妝 (ELF-US) ，因為該公司股價的上漲與他認為公司內部發生的事情並不相符。
他指出，SoFi 同樣符合「好得不真實」的條件。該公司在 2025 年表現強勁，但進入 2026 年初後動能轉弱，且在進行資本募集導致股權稀釋後，股價未能恢復。
Block 補充，早在 SoFi 股價開始下跌時，團隊便已著手調查該公司。
他表示，最終的調查包括致電公司投資人關係部門，但該通電話以及後續聯繫，皆未能解答渾水研究所提出的疑問。
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