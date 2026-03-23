古巴副外長：正為美國可能發起軍事侵略做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-23 08:36

古巴外交部副部長德科西奧在美國媒體周日（22 日）播出的採訪中表示，古巴軍隊正為美國可能發起軍事侵略做準備。

古巴正為美國可能發起軍事侵略做準備。（圖：Shutterstock）

美國《NBC News》欄目《與新聞界對話》當天播出德科西奧上周六在古巴首都哈瓦那接受的採訪。他說，如果古巴看到當前國際局勢仍不做準備，那是太「天真」了。

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他同時強調，古巴真誠希望軍事侵略不會發生，既看不到發生的必要性，也認為毫無正當理由。

德科西奧重申，與美國的對話中，古巴政府的性質、結構和成員組成不在談判範圍之內。古方的目標是推動建立相互尊重的雙邊關係。古美雙方可在打擊毒品走私、有組織犯罪以及應對地區性威脅等領域展開合作，這是國家間展開對話合作時應做的事情。

美國今年 1 月初對委內瑞拉發動大規模軍事打擊後，進一步加大對古巴施壓，包括實施新一輪石油限制措施。